Türkiye Adalet Akademisi KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan 40 işçi alacağını açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde çalıştırılmak üzere şoför, temizlik görevlisi ve bahçıvan 40 işçi alacak. İşçi alımlarında KPSS şartı bulunmuyor.

Türkiye Adalet Akademisi'nin işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre kuruma 36 temizlik görevlisi, 2 bahçivan, 2 da şoför alınacak. Alımlarda KPSS şartı yok. İlkokul mezunları da başvurabilecek.

Şartları tutan adayların, 02/09/2019-06/09/2019 tarihleri arasında başvurularınıİŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. Sadece 2 şoför alımı KPSS puanı yapılacak. İşçiler ise kura ile belerlenecek.

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde çalıştırılmak üzere, ilan ekindeki EK -1 sayılı cetvelde nitelikleri ve şartları yer alan kadro ve pozisyonlara, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alınacaktır. Şartları tutan adayların, 02/09/2019-06/09/2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3. EK-1 de yer alan kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir

5. Adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları gerekmektedir.

6. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

7. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranan taleplerde, ön lisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise, bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

9. Kura çekimi 17/09/2019 tarihinde saat 10.00’da Türkiye Adalet Akademisi Sosyal Tesisinde noter huzurunda asıl ve yedek aday belirleme şeklinde yapılacaktır.

10. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre isimleri belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.

11. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sözlü veya uygulama sınavına girmiş olsa bile aranan şartlara uygun olmayan adaylar yerine yedek adaylar çağırılacak olup bu sürece ilişkin tüm duyurular www.taa.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Mülakata Çağırılacak Adaylardan İstenilecek Belgeler başlığı altında istenilen evrakları en geç 24/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

14. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi Türkiye Adalet Akademisi tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

15. Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret; a) Temizlik Görevlisi ve Peyzaj Bahçıvanı pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2019 yılı için günlük brüt 91,02 (doksan bir lira iki kuruş ), b) Şoför (Yolcu Taşıma), pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2019 yılı için günlük brüt 106,84 (yüz altı lira seksen dört kuruş), her yılın ocak ve temmuz aylarında toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar bu ücretler % 4 zam yapılarak ödenir. 2020 yılı Ocak ayı ve sonrası işe başlamaları durumunda 2019 yılı için belirlenen günlük brüt ücrete % 4 zam yapılmak suretiyle günlük brüt ücret belirlenir. Ödenen aylık ücret asgari ücretin altında kaldığı takdirde ilgili mevzuat kurallarına göre asgari ücret oranında ödeme yapılır. Ayrıca toplu iş sözleşmesine kadar brüt 5 (beş) Türk lirası yemek,

11.20 (on bir lira yirmi kuruş) Türk lirası yol ücreti ödenecektir. Mülakata Çağırılacaklardan İstenilecek Belgeler

1-İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

2-Öğrenim Belgesi (Diploma, Ustalık, Kalfalık Belgesi)

3-Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4-Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

Atamaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

3-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

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