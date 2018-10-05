tercümanlık alanlarında uzman bilirkişi alınacak

Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 31 Ekim 2018 tarihine kadar Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilecektir.

Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

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