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Tercümanlık alanlarında uzman bilirkişi alınacak

Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2019 yılı için bilirkişi seçimi yapılacak.

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Tercümanlık alanlarında uzman bilirkişi alınacak

Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2019 yılı için bilirkişi seçimi yapılacak.

05 Ekim 2018 Cuma 18:43
Tercümanlık alanlarında uzman bilirkişi alınacak

Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 31 Ekim 2018 tarihine kadar Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilecektir.

Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi alım ilanı için tıklayınız 

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tercümanlık alanlarında uzman bilirkişi alınacak
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