İstanbul Adliyesi Personel Alımı Sözlü Mülakat Listeleri Yayımlandı

İstanbul Adliyesi tarafından bir açıklama geldi.

Mayıs ayında yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı, zabıt katibi, icra katibi, şoför ve aşçı gibi kadrolara binlerce kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilandalara başvurular da Mayıs-Haziran döneminde alındı. On binlerce aday başvuru yaptı ve uygulama sınavları geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Binlerce adayın başvuru yaptığı İstanbul Adliyesi için uygulama sınavları Temmuz ayının ilk haftasında açıklandı.

Açıklanan sonuçlarda sözlü mülakatlara gireceklerin listesine yer verildi.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru

Sözleşmeli İcra Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru

Sözleşmeli Mübaşirlik Sınavına İlişkin Duyuru

Sözleşmeli Teknisyenlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

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