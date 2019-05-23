İş Arayanlara Müjde: Adalet Bakanlığı 11 Bin Memur Alacak!

Adalet Bakanlığı, adliyeler, bakanlık merkez teşkilatı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personelin alınacağını duyurdu.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile adliyeler, bakanlık merkez teşkilatı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personelin alınacağını açıkladı.



Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Gül, “Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)