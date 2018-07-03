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İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da

Adalet bakanlığı icra ve zabıt katibi alımı için 9 Temmuz'dan itibaren uygulama sınavlarını yapacak.

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İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da

Adalet bakanlığı icra ve zabıt katibi alımı için 9 Temmuz'dan itibaren uygulama sınavlarını yapacak.

03 Temmuz 2018 Salı 20:28
İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da

İcra ve Zabıt Katibi alımı uygulama sınavları 9 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Adalet bakanlığı, Mayıs ayında yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından 4771 zabıt katibi ve 1344 icra katibi alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanlara başvurular Haziran ayının ilk yarısına kadar alınmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar ise 27 Haziran günü adalet komisyonlarının resmi sayfasında yayımlandı. Yayımlanan listelerde uygulama sınavına gireceklerin sıralamaları ve sınava girecekleri yer ile tarihler kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan açıklamada uygulama sınavlarının 9 Temmuz ile devam eden günlerde yapılacağına yer verildi. Uygulama sınav metinleri de geçtiğimiz gün duyruldu.

ZABIT KATİBİ

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati: 
9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı: 
 

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

İCRA KATİPLİĞİ

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Anahtar Kelimeler:
Zabıt Katibi AlımıIcra KatibiKlavyeOn Parmak
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