hsk dan atama kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararnamesiyle 403 hakim ve Cumhuriyet savcı adayının ataması yapıldı. Adli yargı ile idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının atamalarına ilişkin HSK Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12 Kasım 2018 tarihinde yapılan ad çekme kura neticesine göre, adli yargıda 402 hakim ve Cumhuriyet savcı adayı, idari yargıda 1 hakim adayının çeşitli yerlere ataması yapıldı. Bahsi geçen atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesi gereğince uygun görüldü.

İşte o liste:

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından: Adlı yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hâkim adayının, Hakimler vı Savcılar Kurulunca 12/11/2018 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler yı Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR TARIHI VE NUMARASI ; 12/11/2018 2018 / 1753 - 1754

Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcı Adayları

1. derecenin 3. kademesi (1440+4000) göstergesi ile;

1. Denizli C.Saveı Adayı (219047) Ahmet ÇIÇEK Artvin Cumhuriyet Savcılığına,

2, Aydın Hakim Adayı (219053) Ayhan ÇOLAK Antalya Hakimliğine,

3. Yalova Hakim Adayı (219240) Abdulrezzak Aydın ÖZÇIFT Büyükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

4. Ankara Hakim Adayı (219262) Esra ÖZYURT SUCU Gaziosmanpaşa (Istanbul) Hakimliğine,

5. Ankara Bahri Adayı (219319) Duygu ULU KARAKAYA Gaziantep Hakimliğine,



1. derecenin 4. kademesi (1500+4000) göstergesi ile;

6. Karabük Hakim Adayı (218965) Yaşar ALPAY Bursa Hakimliğine,

7. Ankara Hakim Adayı (219051) Nalan Hülya ÇIFTÇI Istanbul Hakimliğine,

8. Ankara Hakim Adayı (219061) Semanur DEDE İstanbul Hakimliğine,

9. Bakırköy Hâkim Adayı (219069) Bahtigül DEMIRCAN Istanbul Anadolu Hakimliğine,

10. Istanbul Anadolu C.Saveı Adayı (219106) Bırgıvi DERTLI Nusaybin (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,

11. Konya C.Saveı Adayı (219172) Salih KAN Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına,

12. Ankara C.Savcı Adayı (219229) Emrah MERT Karabük Cumhuriyet Savcılığına,

2. derecenin 1. kademesi (1155+3600) göstergesi ile;

13. Istanbul Anadolu Hakim Adayı (211067) Elvan AKÇA CEBECI Eskişehir Hakimliğine,

14. Ankara C.Savcı Adayı (211426) Muhammed Handl ÇEVIK Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

15. Bakırköy C.Savcı Adayı (219007) Hasan BIYIK Burdur Cumhuriyet Savcılığına,

16. Aydın C.Savcı Adayı (219109) Umut DINÇER Mardin Cumhuriyet Savcılığına,

17. İstanbul C.Savcı Adayı (219124) Fırdevs ERDOĞAN Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

18. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219215) Bahır KURT İstanbul Anadolu Hâkımlığıne,

19. Bakırköy Hakim Adayı (219253) Çağla ÖZKAN Ankara Hakimlığıne,

20. Samsun C.Savcı Adayı (219328) Kadirhan UZUN Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

2. derecenin 2. kademesi (1210+3600) göstergesi ile;

21. Ankara C.Savcı Adayı (120394) Cengiz BAYRAK Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

22. Ankara C.Savcı Adayı (219151) Özcan Muhammed GÜNDÜZ Samsun Cumhuriyet Savcılığına,

23. İstanbul Hakim Adayı (219152) Fevziye Hande GÜNER Denizli Hakımlığine,

24. İstanbul C.Savcı Adayı (219360) Hasan YILMAZ Gazıosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

25. İstanbul C.Savcı Adayı (218964) Esma ALİKOĞLU Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

26. İstanbul C.Savcı Adayı (218999) Mustafa BAYRAKTUTAR Haymana (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,

27. Ankara C.Savcı Adayı (219013) Azer Mustafa BOZKUŞ Amasya Cumhuriyet Savcılığına,

28. Samsun Hakim Adayı (219049) Banu ÇİFTCİ Antalya Hâkımlığıne,

29. Kahramanmaraş Hakim Adayı (219168) İbrahım İMALI Bakırköy Hâkımliğıne,

30. Ankara C.Savcı Adayı (219174) Ömer KANSIZ Rize Cumhuriyet Savcılığına,

31. İstanbul C.Savcı Adayı (219217) Yasın KURT Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

32. Sıvas Hakim Adayı (219271) Hatice SARIKAYA İstanbul Anadolu Hakimlığıne,

33. Bursa Hâkım Adayı (219333) Halıl VAROL Bakırköy Hâkımlığıne,

34. Dıyarbakır Hâlum Adayı (219342) Emel YAŞAR Büyükçekmece (Bakırköy) Hâkımlığıne,

3. derecenin 2. kademesi (1065+3000) göstergesi ile;

35. Ankara Hakim Adayı (218985) Şenay KUTLU İstanbul Anadolu Hakimliğine,

36. Bakırköy Hakim Adayı (219038) Canan ÇAVUŞOĞLU BIRINCI İstanbul Anadolu Hakimliğine,

37. Muş C.Savcı Adayı (219146) Erhan GÜLER Birecık (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

38. Adıyaman Hakim Adayı (219175) Mehmet Fatih KARABABA İstanbul Hakimliğine,

39. Ankara Hakim Adayı (219349) Nagehan YILDIRIM Bartın Hakimliğine,

4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;

40. Ankara Hâkim Adayı (219040) Mustafa Alper ÇELEN Ankara Hakimliğine,

41. Antalya C.Savcı Adayı (219064) Ayşe DEMIR Söke Cumhuriyet Savcılığına,

42. Kastamonu C.Savcı Adayı (219122) Yunus Bılgehan EMRE Alıağa (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,

43. Isparta Hakim Adayı (219128) Ercan EROL İstanbul Anadolu Hakimliğine,

44. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219138) Nuran Fatma GÖNENÇ Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

45. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219222) Ibrahim Hulusı KÜLAHCI İstanbul Anadolu Hakimliğine,

46. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219231) Tuğba OĞUZ ÇIÇEKLI İstanbul Hakimliğine,

47. Ankara Hakim Adayı (219232) Hamza OK Bartın Hakunlığıne,

48. İstanbul Hakim Adayı (219257) Yusuf ÖZÖLÇER Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

49. Ankara C.Savcı Adayı (219265) Ömer Faruk PEÇENEK İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

50. Alanya Hakim Adayı (219291) Süleyman ŞAHlh İstanbul Anadolu Hakimliğine,

51. Ankara C.Savcı Adayı (219336) Mustafa YALÇ1N Adana Cumhuriyet Savcılığına,

52. Ankara Hakim Adayı (219359) Fıliz YILMAZ Edırne Cumhuriyet Savcılığına,

4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;

53. Kayserı Hakim Adayı (211868) Yurdagül Kezban KILIÇ AKSUNGUR Kütahya Hakimliğine,

54. Sıvas Hakim Adayı (212073) Jale ÖZTEMÜR KIRKGÖZ İstanbul Hakimliğine,

55. Ankara Hakim Adayı (218951) Abdulkadır ABBASOĞLU Bakırköy Hakimliğine,

56. Ankara Hâkim Adayı (218982) Mustafa AYDIN İstanbul Hâkimliğine,

57. Tokat Hâkim Adayı (219037) Betül ÇATALOLUK ÇIÇEK Tarsus Hâkimliğine,

58. Bakırköy C.Savcı Adayı (219116) İlker DÜLGEROĞLU Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,

5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;

59. Adana Hâkim Adayı (179611) Ali TÜRK Çarşamba Hâkimliğine,

60. Çankırı Hâkim Adayı (211362) Emıne CEYLAN Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hâkimliğine,

61. Diyarbakır Hâkim Adayı (211389) Aysun ÇALDIRAN Adıyaman Hâkimliğine,

62. Erzıncan Hâkim Adayı (212093) Fatma ÖZTÜRK KAVUT Ortaca (Fethiye) Hâkimliğine,

63. Ankara Batı Hâkim Adayı (219008) Sabriye Ekin BİLGİCİ Gaziantep Hâkimlığıne,

64. Bakırköy C.Savcı Adayı (219060) Havva ERGEN Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

65. İstanbul Hâkim Adayı (219134) Bılal GEDİKÇİ Gebze

66. Ankara Batı Hâkim Adayı (219140) Seyhan GÖNÜLAL YİĞİT Antalya Hâkimlığine,

67. Ankara Hâkim Adayı (219141) Ayşe Nur GÖRES Çay (Bolvadin)

68. Nevşehir Hakim Adayı (219195) Arıf KESKIN İstanbul Hâkimlığine,

69. Ankara Hâkim Adayı (219243) Ismail Hakkı ÖZDEMIR Develi (Kayserı) Hâkimliğine,

70. Adana Hâkim Adayı (219303) Erman TECİR Bakırköy Hâkimliğine,

71. Ankara C.Savcı Adayı (219338) Ramazan Bilal YALÇII\ KAYA Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

72. Adana C.Savcı Adayı (219351) Özge YILDIRIM Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;

73. Ankara Batı Hâkim Adayı (218966) Ayşe ALPEREN Akdağmadeni (Yozgat) Hâkimliğine,

74. Rize C.Savcı Adayı (218971) Tevfik ALTIN TAS Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,

75. Silivri C.Savcı Adayı (219002) Burhanettin BAYRİ Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

76. Ankara Hâkim Adayı (219010) Hasan Can BOSTAN Balıkesir Hâkımlığine,

77. Gaziantep Hâkim Adayı (219025) Osman CENGIZ İstanbul Hâkimliğine,

78. İzmir C.Savcı Adayı (219120) Kadır ELİK Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

79. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219234) Mustafa ÖDEMIŞ Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

80. Ankara Hâkim Adayı (219238) Yunus ÖZBEK Kulu (Konya) Hakimliğıne,

81 İstanbul Hâkim Adayı (219304) Nılgün TEKIN ÖZÖLÇER Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hâkımlıği ne,

82. Kastamonu C.Savcı Adayı (219354) Emel YILDIZ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

6. derecenin 1. kademesi (760+1600) göstergesi ile;

83. Malatya Hakim Adayı (179215) Burak KILINÇER Siirt Hâkimlığine,

84. Mersın C.Savcı Adayı (179280) Abdullah DÖLEN Çubuk (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,

85. Bursa Hâkim Adayı (179412) Özlem ÖZDEMIR Ayvalık (Burhanıye) Hâkimlığine,

86. Erzıncan Hâkim Adayı (179613) Ebru TÜRKEL SEVEN İstanbul Hâkimlığıne,

87. Ankara C.Savcı Adayı (219131) Nurcan FİNDİKOĞLU Dörtyol (Iskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,

88. Ankara Hâkim Adayı (219164) Emrah IŞIK İstanbul Hâkimlığıne,

6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;

89. Çarşamba Hâkim Adayı (211277) Cahide BAYRAMOĞLU BULUR Adana Hâkimlığıne,

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesı ile;

90. Ankara Batı Hâkim Adayı (189634) Sümeyye BAŞER Ordu Hâkimlığıne,

91. İstanbul Hâkim Adayı (193848) İrem MELAYİM Bakırköy Hâkimlığıne,

92. Adıyaman Hâkim Adayı (194130) Zehra ERYİĞİT Bakırköy Hâkimlığıne,

93. Bursa Hakim Adayı (194145) Tuba GEÇIT Antalya Hâkimlığıne,

94. Elazığ Hâkim Adayı (194915) Burcu YURTEN İstanbul H/kimliğine,

95. Erzurum Hâkim Adayı (199113) Fatma TUGAY Bakırköy Hâkimlığıne,

96. Ankara Hâkim Adayı (212041) Buşra OZEN Antalya Hâkimliğine,

97. Gaziantep Hakim Adayı (214795) Bengü ALAN Küçükçekmece (Bakırköy) Hâkimliğine,

98. Bursa Hakim Adayı (216168) Esın PİNAR Alanya Hâkimliğine,

99 Bursa Hakim Adayı (219171) Ismail KAHRAMAN İstanbul Anadolu Hâkimliğine,

7. derecenin 2. kademesı (720+1500) göstergesi ile;

100. Ankara Hâkim Adayı (211172) Dılek ATEŞ Karaman Hâkimliğine,

101. Kırıkkale C.Savcı Adayı (219041) Funda ÇELIK İstanbul Cumhuriyet Savcılığına

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