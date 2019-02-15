Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

HSK KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunları arasından KPSS 60 puanla ve KPSS'siz şartlarda olmak üzere sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartları...

HSK KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunları arasından KPSS 60 puanla ve KPSS'siz şartlarda olmak üzere sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartları...

15 Şubat 2019 Cuma 12:04
HSK KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunları arasından KPSS 60 puanla ve KPSS'siz şartlarda olmak üzere sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartları...

Alınacak personeller Ankara ilinde çalıştırılacaklar.

KPSS şartı olmadan alım yapılacak kadrolar şöyle;

18-35 yaş yaşları arasında en az İlköğretim mezunu olmak şartıyla 21 Temizlik Görevlisi için KPSS şartı aranmıyor. 

18-35 yaşları arasında En az ortaöğretim (Lise ve Dengi) en çok önlisans mezunu adaylar arasından Sıhhi 1 Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alınacak. Şartları ise şöyle;

Meslek liselerinin; sıhhi tesisat,ısıtma ve sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), tesisat teknolojisi( ısıtma doğalgaz iç tesisatçılığı), tesisat teknolojisi ( ısıtma- doğalgaz sebeke tesisatçılığı) bölümlerinden mezun olmak Meslek Yüksekokulların; Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak

20-35 yaşları arasında en az en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu adaylar arasında 1 Elektrikçi alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek liselerinin; elektrik, bobinajcılık, elektrik- elektronik, elektirik-elektronik teknolojisi, otomatik kumanda, elektrikcilik, elektrik tesisatcılığı, elekromekanik taşıyıcılarlar, endüstirel elektronik, elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak Meslek Yüksekokulların; Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak

18-35 yaşları arasında en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu adaylar arasından 1 mobilyacı alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek Liselerinin; mobilya ve dekorosyan, ahşap teknolojisi, ağaç işleri, mobilyacılık, iç mekan tasarımı bölümlerinden mezun olmak. Meslek Yüksek Okulların; Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinden mezun olmak.

18-35 yaşları arasında En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu adaylar arasından 1 Bahçıvan - Peyzaj Bahçıvanı alınacak.Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olmanın yanında bahçecilik/çicek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak Meslek Yüksekokulların; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak

KPSS 60 Puanla alım yapılacak kadrolar ise şöyle;

25-35 yaşları arasında en az ön lisans mezunu adaylar arasından 15 Şöför alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

1.Herhangi bir ön lisans mezunu olmak

2.En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir sahip olmak.

3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

18-35 yaşları arasında en az önlisans mezunu adaylar arasında 5 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek Yüksekokulların; Bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri programlarının birinden mezun olmak

Sınav ve kura tarihini gösteren, kadro dağılımı gösteren çizelgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

HSK İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 15.02.2019 20:38
Anahtar Kelimeler:
hsk kpss az ilkokul mezunu sürekli işçi alımı yapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
elif 8 saat önce

hani basvuru nerden olacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İ Halil altundağ 8 saat önce

Ben Şanlıurfa’dan işsizim şartlarım uyumlu yaş 37 yaş şartı bizi zorluyor hayat şartları zor sayın devlet büyüklerimize sesleniyorum binek uzatın Allah için

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HASAN 7 saat önce

BİRDE YAŞ ŞARTI YAŞ ŞARTI KALKMALI BENCE O KADAR İŞSİZ VAR DUYUN SESİMİZİ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Başvuru yılki yok 6 saat önce

Başvuru nerden yapıcaz onu da yazaydınız iyi olurdu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 6 saat önce

sadece kadro dağılımını ve tarihini belirtmiş başvuru linki veya hangi sitene başvuru yapılacağı yazmıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayse 4 saat önce

Ne zaman ve nerden basvurulacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı!
Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı!
2019 Sayıştay Eleme Sınavı Giriş Belgeleri Açıklandı!
2019 Sayıştay Eleme Sınavı Giriş Belgeleri Açıklandı!
Adalet Bakanlığı 10 Bin CTE Alımı Yapacak! CTE, İKM ilanları Ne Zaman Yayınlanacak?
Adalet Bakanlığı 10 Bin CTE Alımı Yapacak! CTE, İKM ilanları Ne Zaman Yayınlanacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim