HSK KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunları arasından KPSS 60 puanla ve KPSS'siz şartlarda olmak üzere sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartları...

Alınacak personeller Ankara ilinde çalıştırılacaklar.

KPSS şartı olmadan alım yapılacak kadrolar şöyle;

18-35 yaş yaşları arasında en az İlköğretim mezunu olmak şartıyla 21 Temizlik Görevlisi için KPSS şartı aranmıyor.

18-35 yaşları arasında En az ortaöğretim (Lise ve Dengi) en çok önlisans mezunu adaylar arasından Sıhhi 1 Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alınacak. Şartları ise şöyle;

Meslek liselerinin; sıhhi tesisat,ısıtma ve sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), tesisat teknolojisi( ısıtma doğalgaz iç tesisatçılığı), tesisat teknolojisi ( ısıtma- doğalgaz sebeke tesisatçılığı) bölümlerinden mezun olmak Meslek Yüksekokulların; Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak

20-35 yaşları arasında en az en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu adaylar arasında 1 Elektrikçi alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek liselerinin; elektrik, bobinajcılık, elektrik- elektronik, elektirik-elektronik teknolojisi, otomatik kumanda, elektrikcilik, elektrik tesisatcılığı, elekromekanik taşıyıcılarlar, endüstirel elektronik, elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak Meslek Yüksekokulların; Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak

18-35 yaşları arasında en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu adaylar arasından 1 mobilyacı alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek Liselerinin; mobilya ve dekorosyan, ahşap teknolojisi, ağaç işleri, mobilyacılık, iç mekan tasarımı bölümlerinden mezun olmak. Meslek Yüksek Okulların; Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinden mezun olmak.

18-35 yaşları arasında En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu adaylar arasından 1 Bahçıvan - Peyzaj Bahçıvanı alınacak.Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olmanın yanında bahçecilik/çicek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak Meslek Yüksekokulların; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak

KPSS 60 Puanla alım yapılacak kadrolar ise şöyle;

25-35 yaşları arasında en az ön lisans mezunu adaylar arasından 15 Şöför alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

1.Herhangi bir ön lisans mezunu olmak 2.En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir sahip olmak. 3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

18-35 yaşları arasında en az önlisans mezunu adaylar arasında 5 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri alımı yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

Meslek Yüksekokulların; Bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri programlarının birinden mezun olmak

Sınav ve kura tarihini gösteren, kadro dağılımı gösteren çizelgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

HSK İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA