HSK kararnamesi: 2 binden fazla atama yapıldı

Yeni Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adayları arasından bin 958 kişinin görev yeri değiştirilirken idari yargı hakim adayı 126 kişinin de çeşitli yerlere ataması yapıldı. HSK Kararnamesi ile 2 bin 84 yeni hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenen 2 bin 84 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının çeşitli yerlere atanmasına ilişkin HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının atamalarına dair kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 16 Ekim 2018 Salı günü yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen atama kararnamesiyle 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının yeni görev yeri belirlendi.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesine göre yapılan atamalarla, adli yargıda bin 958 cumhuriyet savcısı ve hakim adayının görev yeri değişirken, idari yargıda ise görev bekleyen 126 hakim adayının çeşitli yerlere ataması yapıldı.

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