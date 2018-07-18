HSK Kararı Resmi Gazete'de: İşte Terfi Eden Hakim ve Savcılar

HSK kritik terfi kararlarını bugün Resmi Gazete'de duyurdu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda yüzlerce hakim ve savcının terfilerine yer verildi. Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde;
2802 sayılı Hakimler ve Savalar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2018 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 ncl maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savalar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
1-ADLİ VARGI A - HAKİM SINIR
|
100594
|
2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler: Engin KIZILTAÇ
|
Erdemli Hakimi
|
100612
|
Ayşe BOZBUĞA
|
Antalya Hakimi
|
101679
|
Oğuz BEKAR
|
Mersin Hakimi
|
107077
|
Aydın DEMİRAL
|
Gaziantep Hakimi
|
107311
|
Önder Kürşad MUTLU
|
Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
107336
|
Ali ÇAĞLARSU
|
İskenderun Hakimi
|
107343
|
Mustafa Saffet ÇAKAR
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
107344
|
Metin ÇAKAR
|
İstanbul Hakimi
|
107357
|
Hakan AKDENİZ
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
107365
|
Mustafa BAŞARI
|
Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkam
|
107390
|
Selma ACAR AKGÜL
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107392
|
Fatma Gözde ŞAHİN
|
Akhisar Hakimi (Hukuk işleri Genel Müdürlüğe
|
i'nde Tetkik Hakimi olarak görevü)
|
107410
|
Ayşe GÜLER KARA
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
107419
|
Melek DURSUN
|
Kırşehir Hakimi
|
107424
|
Firdes ELMAAL GÖBEKCİ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107426
|
Esra KAZAN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107457
|
Kerim ERSOY
|
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
107458
|
Ferhat EROL
|
Hakimler Ve Savalar Kurulu Tetkik Hakimi
|
107471
|
Mahmut KÜÇÜKOĞLU
|
Samsun Hakimi
|
107481
|
Elçin CEYLAN GÜNAY
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107489
|
Berrin ÇELEBİ
|
İstanbul Hakimi
|
107511
|
Selim DOĞANAY
|
İnsan Haklan Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi
|
(İnsan Haklan Dairesi Başkanlığında Daire
|
107524
|
Fehmi KEMAL
|
Başkam olarak görevli) İstanbul Hakimi
|
107542
|
Neşe YÜKSEL
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107552
|
Nazik YÜKSEL CEREN
|
Diyarbakır Hakimi
|
107562
|
Özkan KARAELMAS
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107568
|
Yıldız GÜRZSOY
|
Çorlu Hakimi
|
107576
|
Gülçiçek KARADENİZ
|
İstanbul Anadolu Hakimi
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