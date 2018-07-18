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HSK Kararı Resmi Gazete'de: İşte Terfi Eden Hakim ve Savcılar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda hakim ve savcıların terfilerine yer verildi.

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HSK Kararı Resmi Gazete'de: İşte Terfi Eden Hakim ve Savcılar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda hakim ve savcıların terfilerine yer verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:58
HSK Kararı Resmi Gazete'de: İşte Terfi Eden Hakim ve Savcılar

HSK kritik terfi kararlarını bugün Resmi Gazete'de duyurdu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda yüzlerce hakim ve savcının terfilerine yer verildi. Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde;

2802 sayılı Hakimler ve Savalar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2018 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 ncl maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savalar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ VARGI A - HAKİM SINIR

100594

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler: Engin KIZILTAÇ

Erdemli Hakimi

100612

Ayşe BOZBUĞA

Antalya Hakimi

101679

Oğuz BEKAR

Mersin Hakimi

107077

Aydın DEMİRAL

Gaziantep Hakimi

107311

Önder Kürşad MUTLU

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

107336

Ali ÇAĞLARSU

İskenderun Hakimi

107343

Mustafa Saffet ÇAKAR

İstanbul Anadolu Hakimi

107344

Metin ÇAKAR

İstanbul Hakimi

107357

Hakan AKDENİZ

İstanbul Anadolu Hakimi

107365

Mustafa BAŞARI

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkam

107390

Selma ACAR AKGÜL

Yargıtay Tetkik Hakimi

107392

Fatma Gözde ŞAHİN

Akhisar Hakimi (Hukuk işleri Genel Müdürlüğe

i'nde Tetkik Hakimi olarak görevü)

107410

Ayşe GÜLER KARA

İstanbul Anadolu Hakimi

107419

Melek DURSUN

Kırşehir Hakimi

107424

Firdes ELMAAL GÖBEKCİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

107426

Esra KAZAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

107457

Kerim ERSOY

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

107458

Ferhat EROL

Hakimler Ve Savalar Kurulu Tetkik Hakimi

107471

Mahmut KÜÇÜKOĞLU

Samsun Hakimi

107481

Elçin CEYLAN GÜNAY

Yargıtay Tetkik Hakimi

107489

Berrin ÇELEBİ

İstanbul Hakimi

107511

Selim DOĞANAY

İnsan Haklan Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

(İnsan Haklan Dairesi Başkanlığında Daire

107524

Fehmi KEMAL

Başkam olarak görevli) İstanbul Hakimi

107542

Neşe YÜKSEL

Yargıtay Tetkik Hakimi

107552

Nazik YÜKSEL CEREN

Diyarbakır Hakimi

107562

Özkan KARAELMAS

Yargıtay Tetkik Hakimi

107568

Yıldız GÜRZSOY

Çorlu Hakimi

107576

Gülçiçek KARADENİZ

İstanbul Anadolu Hakimi

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HskSon DakikaResmi Gazete
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