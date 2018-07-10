Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE Personeli Yönetici Nakil Sonuçları Açıklandı

CTE Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Yardımcılarının atama sonuçları açıklandı.

banner396

CTE Personeli Yönetici Nakil Sonuçları Açıklandı

CTE Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Yardımcılarının atama sonuçları açıklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:15
CTE Personeli Yönetici Nakil Sonuçları Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.

CTE resmi sayfasında yapılan açıklamada Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Yardımcılarının Naklen Atama Sonuçlarının erişime açıldığına yer verildi. 

CTE duyurusu şu şekilde;

2018 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya re'sen değerlendirilen personele dair liste Ek-1 ve Ek-2’dedir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ek-1 Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürlerin Tayin Sonuçları

Ek-2 Denetimli Serbestlik Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılarının Tayin Sonuçları

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
CteCte Nakil SonuçlarıCte Atama Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KHK ile Adalet Bakanlığı ve CTE'den 1052 Kişi İhraç Edildi-İşte İsim Listesi
KHK ile Adalet Bakanlığı ve CTE'den 1052 Kişi İhraç Edildi-İşte İsim Listesi
İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da
İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da
CTE 6681 İKM Alımı Boy-Kilo Sonuçları ve Sözlü Mülakatları Ne Zaman?
CTE 6681 İKM Alımı Boy-Kilo Sonuçları ve Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim