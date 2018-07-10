CTE Personeli Yönetici Nakil Sonuçları Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.

CTE resmi sayfasında yapılan açıklamada Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Yardımcılarının Naklen Atama Sonuçlarının erişime açıldığına yer verildi.

CTE duyurusu şu şekilde;

2018 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya re'sen değerlendirilen personele dair liste Ek-1 ve Ek-2’dedir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ek-1 Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürlerin Tayin Sonuçları

Ek-2 Denetimli Serbestlik Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılarının Tayin Sonuçları

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