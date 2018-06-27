CTE Personeli 2018 Tayini Sonuç Açıklama Tarihi Belli Oldu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden atama duyurusu geldi.

CTE resmi sayfasında yayımlanan duyuruda 2018 yılı isteğe bağlı yer değişikliği için bilgilendirme yapıldı ve sonuçların ne zaman açıklanacağına yer verildi.

CTE'den yapılan duyuru şu şekilde;

"Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmalarında sistemden kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gecikme yaşanmış olup, teknik sorunlar giderildiğinden bu hafta itibariyle çalışmalar tamamlanarak atama sonuçlarının en geç 29.06.2018 tarihinde saat 19:00’a kadar teşkilata duyurulması planlanmaktadır.

Kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının atamaları ile ilgili çalışmalar ise devam etmekte olup, sonuçların en geç temmuz ayının ilk haftası açıklanması planlanmaktadır.

Tüm teşkilatımıza önemle duyurulur."

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