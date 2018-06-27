CTE Diyarbakır Adliyesi Bayan-Erkek İKM Alımı Sonuçları Açıklandı 2018

Diyarbakır Adliyesi İKM alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Diyarbakır Adliyesi tarafından yapılan açıklamada İnfaz Koruma Memuru alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. İnfaz Koruma Memuru alımı için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUMUZCA DİYARBAKIR CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELİ ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (CTE) SINAVINA MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN 2016 KPSS SINAVINDA ALMIŞ OLDUKLARI PUANA GÖRE YAPILAN SIRALAMA SONUCUNDA BAKANLIKÇA VERİLEN (2910) ADET KADRO SAYISININ 10 KATI SIRALAMASINA GİREN VE 29.06.2018-30.06.2018 TARİHİNDE VE DEVAM EDEN GÜNLERDE YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTEDİR.

İKM ALIMI SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN---ERKEK

İKM ALIMI SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN--BAYAN

ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURLARI

Web sitemizde ilan edilen ve KPSS puan sonucuna göre yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren adaylar (291 kadro sayısı * 10 katı = 2910 boy kilo ölçümüne alınacak aday) boy kilo ölçümüne aşağıda belirtilen tarihlerde alınacaklardır. Adayların boy kilo ölçümüne gelirken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu 3 adet doldurarak getireceklerdir. Ayrıca nüfus cüzdanı dışında başka bir belgeye gerek yoktur. Güvenlik soruşturma formunun nasıl doldurulacağı sayfanın en altında açıklanmıştır. Boy - kilo ölçüm tarihi (Erkek İnfaz ve Koruma Memurları): a-Erkek İnfaz ve Koruma Memurlarının KPSS puan sıralamasına göre ilandaki 1. sıradaki adaydan başlanarak – 1455. sıradaki adayda (İlandaki sıra numarasını, aday numarası ile karıştırmayınız.) dahil olmak üzere adaylar 29.06.2018 Cuma günü saat; 08:00'da Diyarbakır Adliyesinin yan tarafında bulunan Karakoç Plaza bitişiğindeki Diyarbakır Hukuk Mahkemeleri Ek Binasında hazır olacaklardır. b-Erkek İnfaz ve Koruma Memurlarının KPSS puan sıralamasına göre ilandaki 1456. sıradaki adaydan başlanarak – 2910. sıradaki adayda (İlandaki sıra numarasını, aday numarası ile karıştırmayınız.) dahil olmak üzere adaylar 30.06.2018 Cumartesi günü saat; 08:00'da Diyarbakır Adliyesinin yan tarafında bulunan Karakoç Plaza bitişiğindeki Diyarbakır Hukuk Mahkemeleri Ek Binasında hazır olacaklardır. Adayların kendi günlerinde geçerli bir mazeretleri var ise bir gün önce veya bir sonra gelebileceklerdir. (Örneğin adayın kendi sırası olan 29.06.2018 Cuma günü geçerli bir mazereti var ise bir sonraki gün 30.06.2018 Cumartesi gelebilecektir. Aynı şekilde kendi sırası olan 30.06.2018 Cumartesi günü geçerli bir mazereti var ise bir önceki gün 29.06.2018 Cuma günü gelebileceklerdir.)

BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMURLARI

Web sitemizde ilan edilen ve KPSS puan sonucuna göre yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren adaylar (157 kadro sayısı * 10 katı = 1570 boy kilo ölçümüne alınacak aday) boy kilo ölçümüne aşağıda belirtilen tarihlerde alınacaklardır. Adayların boy kilo ölçümüne gelirken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu 3 adet doldurarak getireceklerdir. Ayrıca nüfus cüzdanı dışında başka bir belgeye gerek yoktur. Güvenlik soruşturma formunun nasıl doldurulacağı sayfanın en altında açıklanmıştır. Boy - kilo ölçüm tarihi (Bayan İnfaz ve Koruma Memurları): a-Bayan İnfaz ve Koruma Memurlarının KPSS puan sıralamasına göre ilandaki 1. sıradaki adaydan başlanarak – 1570. sıradaki adayda dahil olmak üzere bütün adaylar 01.07.2018 Pazar günü saat; 08:00'da Diyarbakır Adliyesinin yan tarafında bulunan Karakoç Plaza bitişiğindeki Diyarbakır Hukuk Mahkemeleri Ek Binasında hazır olacaklardır.

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