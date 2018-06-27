CTE 7467 Personel Alımı Sonuçları Açıklanmaya Başladı (2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı Sonuçları)

CTE personel alımı başvuru sonuçları açıklanmaya başladı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlanan ilanında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 7467 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

CTE tarafından yayımlanan ilanlarda 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 adet büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 adet diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 adet teknisyen, 266 adet destek personeli (şoför), 42 adet destek personeli (aşçı), 21 adet destek personeli (kaloriferci) alımı yapılacağına yer verildi.

İlanın yayımlanması ile on binlerce aday, CTE bünyesinde memur olmak için başvuru yaptı. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı.

CTE tarafından yayımlanan duyuruda 7467 kamu personeli alımı başvuru sonuçlarının 27 Haziran'da açıklanacağına yer verildi. 27 Haziran tarihinin gelmesi ile birlikte CTE personel alımına başvuru yapan adaylar sonuçları araştırmaya başladı.

Adalet komisyonları da sonuçları açıklamaya başladı. Açıklanan sonuçlarda uygulama mülakatlarına girecek adayların listesinin belli olduğuna yer verildi.

BAŞVURU SONUÇLARI

CTE'ye başvuru yapan ve sonuçları araştıran adaylar sonuçlara nasıl bakacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak sonuçlar ile ilgili detayları yazdık.

Personel alımı başvuru sonuçları ve mülakata gireceklerin listesine gitmek için başvuru yaptığınız adalet komisyonunun resmi internet sitesinde bulunan duyurular kısmına gözatabilirsiniz.

Ör: Adana Adliyesi sonuçlarına bakmak için adana.adalet.gov.tr adresini ziyaret edin. Diğer iller için de yine bu şekilde sonuçlara göz atın.

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