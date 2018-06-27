Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE 7467 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Katip, Destek Personeli)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 adet kamu personeli alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Peki sonuçlara nasıl bakarım? Sonuçlara nasıl ulaşırım?

banner396

CTE 7467 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Katip, Destek Personeli)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 adet kamu personeli alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Peki sonuçlara nasıl bakarım? Sonuçlara nasıl ulaşırım?

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:41
CTE 7467 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Katip, Destek Personeli)

CTE 7467 personel alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı için başvurularını geçtiğimiz haftalarda almıştı. İlana başvuru yapan adaylar, 27 Haziran gününün gelmesi ile birlikte başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvuru sonuçlarını bekleyen adaylar için bu haberimizi kaleme aldık.

ALIM YAPILAN PERSONELLERİN KADRO DAĞILIMI

CTE tarafından yayımlanan ilanda alınacak 7467 adet kamu personelinin istihdam edileceği kadrolar ve pozisyon dağılımları şu şekilde verildi: 6.681  infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42  destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci).

BAŞVURU SONUÇLARI

Yayımlanan kamu personeli alım ilanının başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.  Alım yapan adalet komisyonlarının resmi internet sitesinde açıklanacak sonuçlar ile mülakata girecek adayların adları belli olacak.

KPSS puan sıralamasına göre adaylar mülakatlara ve uygulama sınavlarına çağrılacak.  Mülakata gireceklerin listesi başvuru yaptığınız komisyonun internet sitesinden duyurulacak. 

KAÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

CTE personel alımında mülakata çağrılacak adaylar ile ilgili detaylar şu şekilde; İnfaz Koruma Memuru alımı için alınacak sayının 10 katı aday boy-kilo ölçümüne çağrılacak. Katip kadrosu için ise alınacak sayının 20 katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak. Şoför kadrosu için de uygulama sınavına alınacak sayının 10 katı, diğer kadrolar için de alınacak sayının 5 katı kadar aday mülakatlara çağrılacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK VE YENİ MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Antalya , Ardahan ve Aydın Adliyesi Personeli Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
CTE Antalya , Ardahan ve Aydın Adliyesi Personeli Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
CTE Balıkesir, Bayburt ve Batman Adalet Komisyonu Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
CTE Balıkesir, Bayburt ve Batman Adalet Komisyonu Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
CTE Ankara ve Ankara Batı Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Ankara ve Ankara Batı Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Ağrı , Aksaray ve Amasya Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
CTE Ağrı , Aksaray ve Amasya Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
Anahtar Kelimeler:
Cte Personel Alımı SonuçlarıIkm Alımı SonuçlarıMemur Alımı SonuçlarıCte Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTE Personeli 2018 Tayini Sonuç Açıklama Tarihi Belli Oldu
CTE Personeli 2018 Tayini Sonuç Açıklama Tarihi Belli Oldu
1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor
Adalet Bakanlığı 527 Mübaşir Alımı Sonuçları Açıklanıyor
Adalet Bakanlığı 527 Mübaşir Alımı Sonuçları Açıklanıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim