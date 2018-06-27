CTE 7467 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Katip, Destek Personeli)

CTE 7467 personel alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı için başvurularını geçtiğimiz haftalarda almıştı. İlana başvuru yapan adaylar, 27 Haziran gününün gelmesi ile birlikte başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvuru sonuçlarını bekleyen adaylar için bu haberimizi kaleme aldık.

ALIM YAPILAN PERSONELLERİN KADRO DAĞILIMI

CTE tarafından yayımlanan ilanda alınacak 7467 adet kamu personelinin istihdam edileceği kadrolar ve pozisyon dağılımları şu şekilde verildi: 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci).

BAŞVURU SONUÇLARI

Yayımlanan kamu personeli alım ilanının başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Alım yapan adalet komisyonlarının resmi internet sitesinde açıklanacak sonuçlar ile mülakata girecek adayların adları belli olacak.

KPSS puan sıralamasına göre adaylar mülakatlara ve uygulama sınavlarına çağrılacak. Mülakata gireceklerin listesi başvuru yaptığınız komisyonun internet sitesinden duyurulacak.

KAÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

CTE personel alımında mülakata çağrılacak adaylar ile ilgili detaylar şu şekilde; İnfaz Koruma Memuru alımı için alınacak sayının 10 katı aday boy-kilo ölçümüne çağrılacak. Katip kadrosu için ise alınacak sayının 20 katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak. Şoför kadrosu için de uygulama sınavına alınacak sayının 10 katı, diğer kadrolar için de alınacak sayının 5 katı kadar aday mülakatlara çağrılacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK VE YENİ MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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