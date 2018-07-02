CTE 6681 İKM Alımı Boy-Kilo Sonuçları ve Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

CTE 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı boy kilo ölçümleri yapılıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda yayımladığı ilanında 6681 adet infaz koruma memuru alımı yapacağını duyurdu. Mayıs ayında yayımlanan ilana başvurular Haziran ayı başına kadar devam etti. Başvuru sonuçları ise 27 Haziran günü adaylara duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar 29 Haziran 'dan itibaren boy kilo ölçümlerine alındı.

Başvuru yapılan adalet komisyonunda boy kilo ölçümlerine giren adaylar ölçümler sonrası bu aşamayı geçip geçmediklerini ve sözlü mülakatların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak İKM alımı boy kilo ölçümü sonrası sürece haberimizde yer verdik.

BOY KİLO ŞARTI

İKM alımında boy kilo şartı şu şekildedir:

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Bu şartı taşımayan adaylar sözlü mülakata giremez.

SONUÇLAR VE SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

İKM alımı boy kilo ölçümü sonuçları ve sözlü mülakat tarihleri komisyonlar tarafından duyurulacaktır. Sözlü mülakatlar 10 Eylül ve devam eden günlerde yapılacak. Boy kilo sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak sonuçların Temmuz ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Mülakat konuları

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

Genel kültür (20 puan),

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

İKM ALIMI BOY KİLO ÖLÇÜM SONUÇLARI VE SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHLERİ AÇIKLANDIĞI ANDA VE YENİ MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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