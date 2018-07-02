Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE 6681 İKM Alımı Boy-Kilo Sonuçları ve Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

CTE İnfaz Koruma memuru alımı boy kilo ölçümleri sonuçları ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü mülakatta hangi konulardan sorular çıkacak?

banner396

CTE 6681 İKM Alımı Boy-Kilo Sonuçları ve Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

CTE İnfaz Koruma memuru alımı boy kilo ölçümleri sonuçları ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü mülakatta hangi konulardan sorular çıkacak?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:33
CTE 6681 İKM Alımı Boy-Kilo Sonuçları ve Sözlü Mülakatları Ne Zaman?

CTE 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı boy kilo ölçümleri yapılıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda yayımladığı ilanında 6681 adet infaz koruma memuru alımı yapacağını duyurdu. Mayıs ayında yayımlanan ilana başvurular Haziran ayı başına kadar devam etti. Başvuru sonuçları ise 27 Haziran günü adaylara duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar 29 Haziran 'dan itibaren boy kilo ölçümlerine alındı. 

Başvuru yapılan adalet komisyonunda boy kilo ölçümlerine giren adaylar ölçümler sonrası bu aşamayı geçip geçmediklerini ve sözlü mülakatların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak İKM alımı boy kilo ölçümü sonrası sürece haberimizde yer verdik.

BOY KİLO ŞARTI

İKM  alımında boy kilo şartı şu şekildedir:

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Bu şartı taşımayan adaylar sözlü mülakata giremez.

SONUÇLAR VE SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

İKM alımı boy kilo ölçümü sonuçları ve sözlü mülakat tarihleri komisyonlar tarafından duyurulacaktır. Sözlü mülakatlar 10 Eylül ve devam eden günlerde yapılacak. Boy kilo sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak sonuçların Temmuz ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Mülakat konuları

  • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
  • Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
  • Genel kültür (20 puan),
  • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

İKM ALIMI BOY KİLO ÖLÇÜM SONUÇLARI VE SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHLERİ AÇIKLANDIĞI ANDA VE YENİ MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ikm AlımıIkm Boy Kilo SonuçlarıIkm Sözlü MülakatCte SonuçSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katibi Alıyor (Sınav Metinleri Yayımlandı)
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katibi Alıyor (Sınav Metinleri Yayımlandı)
Adalet Bakanlığı 4 Bin 771 Zabıt Katibi Alıyor! Sınav Metinleri Yayımlandı!
Adalet Bakanlığı 4 Bin 771 Zabıt Katibi Alıyor! Sınav Metinleri Yayımlandı!
2018 İKM Boy-Kilo Ölçümleri Başlıyor-İşte Boy-Kilo Şartı ve İstenen Evraklar
2018 İKM Boy-Kilo Ölçümleri Başlıyor-İşte Boy-Kilo Şartı ve İstenen Evraklar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim