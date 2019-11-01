CTE, 2020 yılı naklen atama takvimi açıklandı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da, naklen atama takvimini hazırlayarak internet sitesinden yayımladı

Yayımlanan takvime göre, Bakanlık ve komisyon atamalı personel için Şubat ve Eylül döneminde aile birliği mazeret tayini, Haziran döneminde ise isteğe bağlı tayin talepleri alınıp sonuçlandırılacak.

Müdür ünvanlı personel için de, Şubat ve Eylül döneminde aile birliği mazeret tayini, Haziran döneminde ise isteğe bağlı tayin talepleri alınıp sonuçlandırılacak.

2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin naklen atama takvimi şu şekilde olacak

2020 YILI BAKANLIK VE KOMİSYON ATAMALI PERSONELİN NAKLEN ATAMA TAKVİMİ

2020 YILI MÜDÜR UNVANLI PERSONELİN NAKLEN ATAMA TAKVİMİ

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