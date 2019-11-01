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CTE, 2020 yılı naklen atama takvimi açıklandı!

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sistesi üzerinden yapılan açıklamada (CTE) 2020 yılı istek ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama takvimini hazırlayarak, personeline duyurdu.İşte atama takviminin tüm detayları haberimizde...

CTE, 2020 yılı naklen atama takvimi açıklandı!

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sistesi üzerinden yapılan açıklamada (CTE) 2020 yılı istek ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama takvimini hazırlayarak, personeline duyurdu.İşte atama takviminin tüm detayları haberimizde...

01 Kasım 2019 Cuma 10:00
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimi açıklandı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da, naklen atama takvimini hazırlayarak internet sitesinden yayımladı

Yayımlanan takvime göre, Bakanlık ve komisyon atamalı personel için Şubat ve Eylül döneminde aile birliği mazeret tayini, Haziran döneminde ise isteğe bağlı tayin talepleri alınıp sonuçlandırılacak.

Müdür ünvanlı personel için de, Şubat ve Eylül döneminde aile birliği mazeret tayini, Haziran döneminde ise isteğe bağlı tayin talepleri alınıp sonuçlandırılacak.

2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin naklen atama takvimi şu şekilde olacak

 2020 YILI BAKANLIK VE KOMİSYON ATAMALI PERSONELİN NAKLEN ATAMA TAKVİMİ

 2020 YILI MÜDÜR UNVANLI PERSONELİN NAKLEN ATAMA TAKVİMİ

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.11.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
CTE.CteAdalet Bakanlığı2020 Yılı Naklen Atama Takvimi
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