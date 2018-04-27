Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bir Komisyon Daha CTE Sözlü Mülakat Sonucunu Açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3611 memur alımı sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor. Bir komisyon daha mülakat sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

banner396

Bir Komisyon Daha CTE Sözlü Mülakat Sonucunu Açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3611 memur alımı sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor. Bir komisyon daha mülakat sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

27 Nisan 2018 Cuma 23:34
Bir Komisyon Daha CTE Sözlü Mülakat Sonucunu Açıkladı

İzmir Adalet komisyonundan beklenen açıklama geldi.

İzmir Adliyesi resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında CTE personel alımı mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

İzmir Adliyesinden yapılan açıklamada sonuçlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

 İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE DİĞER (AKHİSAR, AKŞEHİR, ALANYA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, DENİZLİ, DİNAR, ESKİŞEHİR, FETHİYE, MANİSA, MUĞLA, ÖDEMİŞ VE UŞAK) Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan mülakat sınavı sonuçları aşağıda bulunan linklerde açıklanmıştır. 
        Atanmaya hak kazanan ASİL adayların en geç 11/05/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar;

        1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı-vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerinin bulunup bulunmadığı"na ilişkin sağlık kurulu raporu, (Raporda belirtilmesi gerekmektedir)
        2-En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı veya noter onaylı örneği),
        3-Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Bilgisayar Teknisyenliği, Elektrik Teknisyenliği, İnşaat Teknisyenliği, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu ve Kaloriferciliği kazananların sertifika veya kurs bitirme belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi veya noter onaylı örneği), Cezaevi Şoförlüğünü kazananların ehliyet örneği,
        4-Mal bildirim formu
        5-İki adet biometrik fotoğraf,
        6-Askerlik durum belgesi (askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),
        7-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin,

        Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

        27/04/2018 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 27/04/2018

SONUÇLAR

İzmir Adliyesi resmi internet sayfasında, İzmir'de yapılan mülakatların sonuçlarına yer verildi. Sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Cte MülakatIzmir Mülakat SonucuIzmir AdliyesiIzmir Cte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanı'ndan FETÖ İadeleri Açıklaması
Adalet Bakanı'ndan FETÖ İadeleri Açıklaması
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) GY ve Unvan Değişikliği Sonuçları
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) GY ve Unvan Değişikliği Sonuçları
1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)
1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim