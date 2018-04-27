Bir Komisyon Daha CTE Sözlü Mülakat Sonucunu Açıkladı

İzmir Adalet komisyonundan beklenen açıklama geldi.

İzmir Adliyesi resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında CTE personel alımı mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

İzmir Adliyesinden yapılan açıklamada sonuçlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE DİĞER (AKHİSAR, AKŞEHİR, ALANYA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, DENİZLİ, DİNAR, ESKİŞEHİR, FETHİYE, MANİSA, MUĞLA, ÖDEMİŞ VE UŞAK) Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan mülakat sınavı sonuçları aşağıda bulunan linklerde açıklanmıştır.

Atanmaya hak kazanan ASİL adayların en geç 11/05/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar;

1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı-vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerinin bulunup bulunmadığı"na ilişkin sağlık kurulu raporu, (Raporda belirtilmesi gerekmektedir)

2-En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı veya noter onaylı örneği),

3-Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Bilgisayar Teknisyenliği, Elektrik Teknisyenliği, İnşaat Teknisyenliği, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu ve Kaloriferciliği kazananların sertifika veya kurs bitirme belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi veya noter onaylı örneği), Cezaevi Şoförlüğünü kazananların ehliyet örneği,

4-Mal bildirim formu

5-İki adet biometrik fotoğraf,

6-Askerlik durum belgesi (askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),

7-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin,

Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

27/04/2018 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 27/04/2018

SONUÇLAR

İzmir Adliyesi resmi internet sayfasında, İzmir'de yapılan mülakatların sonuçlarına yer verildi. Sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN

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