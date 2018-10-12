Bekçiler Ne Kadar Maaş Alır? Bekçilerin Görevleri Nelerdir?

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip'in kurduğu kabinenin mensup olduğu bakanlıkların tamamını kapsayan 100 günlük icraat planı Erdoğan tarafından Beştepe Millet ve Kültür Merkezin'de açıklanmıştı. 100 günlük icraat planı kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın da yol haritası ve personel istihdamı gibi başlıklar netleşmişti. bu plan dahilinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çarşı, pazar ve mahallelerde görevlendirilmek üzere 7 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

7 bin bekçi alımı ile ilgili başvurular alındı ve geçtiğimiz günlerde bekçi alım sınavı giriş yerleri açıklandı.

Bekçi alımı sınav giriş yerinizi öğrenmek için tıklayınız

20 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan Bekçilik sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve bekçi adaylarını hazırlıkları devam ediyor. Bekçi olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında bekçiler ne kadar maaş alır ve bekçilerin görevleri nelerdir sorusu oluyor. bu sorunun cevabını arayan adaylarımız için KPSS Cafe olarak bu özel haberi hazırladık.

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

Bekçilerin ne kadar maaş aldıkları merak edilenlerin başında geliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin maaşlarında 2017 ile 2018 yılları arasında değişiklik oldu. 2017 yılında göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine 2 bin 800 TL ile 2 bin 900 TL arasında maaş ödenirken 2018 yılının başından itibaren bekçi maaş miktarı biraz daha yükseltildi. Bu çerçevede Çarşı ve Mahalle Bekçileri şuan 3 bin TL ile 3 bin 100 TL arasında bir maaş alıyorlar.

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görevleri, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve halen yürürlükte olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda belirtilen görevlerden oluşmaktadır. Kanunda yer alan bekçilerin görevleri 3 ana başlık altında toplanıyor.

Birincisi; Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki görevleri. Bu görevler arasında ''Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak, Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak, Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak, Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak.'' bulunuyor.

Bekçilerin görevleri arasında bulunan ikinci ana başlıkta ise Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri yer alıyor. Bu görevler çeşitli yasa dışı satılan ve kullanılan yerlerin tespiti sonrası kolluk görevlerine bildirmek olarak tanımlayabilir. Bu görevler arasında yangın, sel, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanlar, afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri bildirmekte yer alıyor.

Bekçilerin son görevleri arasında ise, Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri bulunuyor. Bu görevler arasında ise yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek gibi durumlar yer alıyor.

Kaynaklar; Takvim - Hürriyet - Resmi Gazete - KamuPersoneli.net - HaberTürk

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