Başvurular Başlıyor: Deneyimli Çalışana 7 Bin Lira Ek Gelir!

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş fırsatı doğdu. Üstelik bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da olukça iyi olduğu için uzmanlar kısa sürede en popüler işler arasına gireceği görüşünde. Bilirkişilik mesleği mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık alanı olarak uygulanmaya başlandığında en popüler mesleklerden birisi haline gelecek.

BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bilirkişi olabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişik zamanlarda alınıyor. Bu yıl başvurular 5 Kasım 2018 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitime tabi tutulacak.

165-330 LİRA ARASI

Başvuru için gereken şartlar arasında 25 yaşını geçmek ilk şart. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Bir bilirkişiye yılda 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına ödeme 165 ila 330 lira arasında değişiklik gösteriyor. Yılda 300 dosyaya bakan bir bilirkişi ayda 4 bin lira ile 7 bin lira arasında kazanç elde edebilecek.

TAKDİR YETKİSİ OLURSA ÜCRET ARTABİLİR

Sulh ve icra davalarında ücretler 165 lira iken, iş davaları ve kadastro ile ilgili davalarda 220, mülkiyet, marka ve asliye ticaret davalarında 330 lira. Fakat hakim işin önemine göre bu ücreti takdir yetkisini de kullanarak artırabiliyor. Bir dosya için konunun önemine göre 10 bin veya 100 bin lira bile ödenebiliyor.

5 YIL DENEYİM GEREKİYOR

Türkiye’deki iş mahkemelerinde tam 2 milyon dava var. Ceza mahkemelerindeki dava sayısı daha fazla. Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz, tarımla, hayvancılıkla uğraştıysanız veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime sahip olmak. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa Adalet Bakanlığı, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor.

BİLİRKİŞİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak.

25 ve üzeri yaşta olmak.

En az 5 yıl mesleki deneyimi olmak.

Herhangi bir suç kaydı olmamak.

Meslekten atılmamış olmak.

Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.

Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak.

Peki hangi konularda bilirkişi olabilirsiniz.

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