Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Açıkladı : Her Yıl 4-5 Bin Hakim-Savcı Alımı Yapılacak!..

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim ve savcılık konusuna değindi.

banner396

Bakan Açıkladı : Her Yıl 4-5 Bin Hakim-Savcı Alımı Yapılacak!..

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim ve savcılık konusuna değindi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:46
Bakan Açıkladı : Her Yıl 4-5 Bin Hakim-Savcı Alımı Yapılacak!..

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim ve savcılık konusuna değindi.

İbn Haldun Üniversitesinin düzenlemiş olduğu Sosyal Bilimler Zirvesine açıklamalarda bulunan Abdülhamit Gül, yaptığı konuşmada“Her yıl olmak üzere Kasım aylarında yaklaşık olarak 4-5 bin civarında hakim ve savcı alımı yapmayı amaçlıyoruz. Bu süre zarfında da eğitim sisteminde daha çok mezun vererek mezun olan arkadaşlarımızın bilgilerini taze tutup hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayı içerisinde mezuniyet ile bağlantılı bir şekilde hakim ve savcı adaylarımıza iş fırsatı vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları şöyle;

“Baktığımızda cübbelerini giyip bu ülke üzerinde ki anayasaya değil de ülke dışında olan farklı yerlere bağlı kaldıklarını, emir alan hakim ve savcılar gördük. Devlet olarak bu çizgiden çıkanlar tasfiye edilerek uzaklaştırıldı. 4 bine yakın hakim ve savcılar ihraç edildi. Sayısal olarak değil nitelik olarak da ciddi ihtiyacımız oldu. Eğitimsel olarak yüzde 50 üzerinde 5 yıl ve altında hakim ve savcı tecrübemiz oldu. Bizlerin burada ki temel ihtiyacımız bundan sonraki yaklaşık 5 yıllık hedefimizde her sene 4-5 bine yakın savcı ve hakim alarak eğitimsel bilgileri ön plana çıkarmaya çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hakim AlımlarıSavcı AlımlarıAdalet BakanıAbdulhamit GülHakim Ve Savcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanığı'nın "100 Günlük İcraat Planı"
Adalet Bakanığı'nın "100 Günlük İcraat Planı"
Adalet Bakanlığı Taşra Personeli 2018 Nakil Başvuruları Başladı
Adalet Bakanlığı Taşra Personeli 2018 Nakil Başvuruları Başladı
Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim