Bakan Açıkladı : Her Yıl 4-5 Bin Hakim-Savcı Alımı Yapılacak!..

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim ve savcılık konusuna değindi.

İbn Haldun Üniversitesinin düzenlemiş olduğu Sosyal Bilimler Zirvesine açıklamalarda bulunan Abdülhamit Gül, yaptığı konuşmada“Her yıl olmak üzere Kasım aylarında yaklaşık olarak 4-5 bin civarında hakim ve savcı alımı yapmayı amaçlıyoruz. Bu süre zarfında da eğitim sisteminde daha çok mezun vererek mezun olan arkadaşlarımızın bilgilerini taze tutup hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayı içerisinde mezuniyet ile bağlantılı bir şekilde hakim ve savcı adaylarımıza iş fırsatı vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları şöyle;

“Baktığımızda cübbelerini giyip bu ülke üzerinde ki anayasaya değil de ülke dışında olan farklı yerlere bağlı kaldıklarını, emir alan hakim ve savcılar gördük. Devlet olarak bu çizgiden çıkanlar tasfiye edilerek uzaklaştırıldı. 4 bine yakın hakim ve savcılar ihraç edildi. Sayısal olarak değil nitelik olarak da ciddi ihtiyacımız oldu. Eğitimsel olarak yüzde 50 üzerinde 5 yıl ve altında hakim ve savcı tecrübemiz oldu. Bizlerin burada ki temel ihtiyacımız bundan sonraki yaklaşık 5 yıllık hedefimizde her sene 4-5 bine yakın savcı ve hakim alarak eğitimsel bilgileri ön plana çıkarmaya çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.