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Bakan Açıkladı: 1600 Hakim ve Savcı Alınacak!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bin 600 hakim ve savcı alımı yapılacağını ifade etti. Peki, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

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Bakan Açıkladı: 1600 Hakim ve Savcı Alınacak!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bin 600 hakim ve savcı alımı yapılacağını ifade etti. Peki, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

18 Ekim 2018 Perşembe 12:08
Bakan Açıkladı: 1600 Hakim ve Savcı Alınacak!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bin 600 hakim ve savcı alımı yapılacağını ifade etti. Peki, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

Bin 600 hakim ve savcı alımı yapılacak. Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olan Adalet Bakanı soruları cevapladı. Sorulara evap veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1600 hakim ve savcı alımı yapılacağını söyledi.

HAKİM VE SAVCI ALIM TARİHİ BELLİ OLDU!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "29 Aralık'ta 1600 hakim ve savcı alımı için sınav yapacağız." ifadelerini kullandı.

1600 hakim ve savcı alımına ilişkin detaylar açıklandığında kpsscafe.com.tr'den takip edebilirsiniz. Gelişmelerden anında haberdar olmak isterseniz KPSS cafe uygulamalarını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

"29 Aralık'ta bin 600 hakim, savcı alımı için sınav yapılacak"

Bakan Gül, bir müjde vereceğini belirterek, "29 Aralık'ta bin 600 hakim, savcı alımı için sınav yapacağız ve yakında ilana çıkacağız. Mezunlardan bin adli yargı, 100 idari yargı, 500 de avukatlıktan adli yargı için hakim, savcı alımı ilanına çıkacağız. Bugünlerde ilana çıkmış olacağız." diye konuştu.

Sadece sayısal artış değil, sürekli meslek öncesi ve içi eğitimlerle hakimlik mesleğinin niteliğini artırmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Gül, gençlerin dinamizmiyle, yargı camiasının daha etkin, hızlı kararlarıyla milletin memnuniyetinin artmasının sağlanacağını kaydetti.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 18.10.2018 12:57
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bakan açıkladı 1600 hakim savcı alınacak
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