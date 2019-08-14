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Adliyelere KPSS'siz 5 Bin Memur Alınıyor!

Adalet Bakanlığı Adliyeler bünyesinde 5 bin kamu personeli alımı yapacak. Söz konusu personel alımında adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Peki ilana başvurular ne zaman başlayacak?

Adliyelere KPSS'siz 5 Bin Memur Alınıyor!

Adalet Bakanlığı Adliyeler bünyesinde 5 bin kamu personeli alımı yapacak. Söz konusu personel alımında adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Peki ilana başvurular ne zaman başlayacak?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:17
Adliyelere KPSS'siz 5 Bin Memur Alınıyor!

Adalet Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlanarak Adliyelerde çalıştırılmak üzere 5 bin arabulucu alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kamu perosneli alımı kapsamında 24 Kasım'da sınav yapılacak adayların başvuruları önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacak.

İLANIN DETAYLARI

5 bin kamu personeli alımı kapsamında başvurular 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Ayrıca söz konusu ilana başvurular internet üzerinden yapılacak.

Personel alımına ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada personel alımı sınavının Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum şeklinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca sınavın hangi illerde gerçekleştirileceği de belirtildi. Buna göre sınav şu illerde gerçekleştirilecektir:

  • Adana,
  • Antalya,
  • Ankara,
  • Bursa,
  • Denizli,
  • Diyarbakır,
  • Erzurum,
  • Gaziantep,
  • İstanbul (Anadolu - Avrupa),
  • İzmir,
  • Kayseri,
  • Malatya,
  • Samsun,
  • Trabzon
  • Van

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Adalet Bakanlığı 2019 yılı 5 bin Arabulucu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı tarafındna yayımlanan sınav ilanında başvuruların 19 Ağustos 2019 günü başlayacağına ve 2 Eylül 2019 günü sona ereceğine yer verildi. İlana başvurular internet üzerinden yapılacaktır. 

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