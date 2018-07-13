Adli Tıp Kurumu Personel Alım Sonuçları Açıklandı-İşte Sözlü Mülakat Listesi

Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

ATK resmi sayfasından yayımlanan duyuruda 200 sözleşmeli kamu personeli alımında mülakata girmeye hak kazananların listesine yer verildi.

Kurum tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, ilan edilen pozisyonlara internet üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.

2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince başvuruları kabul edilen adayların ÖSYM tarafından yapılan KPSS'de almış oldukları puanların en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar en yüksek puanlı adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.

3) Sözlü sınavlar İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacak olup, nihai liste ile sözlü sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

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SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Mülakat tarihleri ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

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