Adana Adliyesi Personel Alımı Uygulama Sınav Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından binlerce personel alımı yapılacağına yer verildi.

Personel alımı için başvuru yapan adaylar Temmuz ayı başında uygulama sınavına alındı. Uygulama sınavına alınmasının ardından adaylar sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar ise az önce açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 18/05/2018 tarihli sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince sözlü ve uygulama merkezi olan Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bağlı bulunan;



Adana Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 131,

Karaisalı Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 1,

Karataş Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 1,

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 28,

Ceyhan Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 11,

Kozan Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 4,

Adana Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği için 57,



Ceyhan Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği için 1 olmak üzere 20 katı kadarı hesaplanarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara 14/07/2018 Cumartesi günü Adana Adliyesi 3. Katında yapılan uygulama sınavında başarılı ve başarısız olanlara ait sonuçlar ile,



21 Mayıs 2018 - 11 Haziran 2018 tarihleri arasında Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Aşçı, Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni, Sözleşmeli Elektronik Teknisyeni, Sözleşmeli Makine Teknisyeni, Sözleşmeli Klima Teknisyeni unvanında başvuruda bulunan adayların KPSS puanına göre sıralamaları da yapılmış olup



Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce belirlenen sözlü tarihi olan 10/09/2018 tarihi ve devam eden günlere ilişkin adayların sözlü tarihleri ve saatleri belirlenmiştir.



Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik numaralarını girmek kaydıyla başarılı/başarısız olduklarını ve sözlü sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıklarını görebileceklerdir.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerinin karşısında belirtilen gün ve saatten 30 dakika önce Adana Adliyesi 6. Kat Adalet Komisyonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.



Geç gelen ve kimlik belgesi olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 18/07/2018

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