Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98585
ALTIN
259.032
DOLAR
5.7100
STERLIN
7.1035
EURO
6.4202
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: İŞSİZLİK VAADİ BAŞBAKANKEN %5, TEK ADAMKEN %10
KPSS 7225 nitelik kodu, KPSS 6225 nitelik kodu ve 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? KPSS nitelik kodu nedir?
Bilim Adamlarından Korkutan Deprem Uyarısı! 7.1 veya 7.4
Üniversitede mülakat skandalı!
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

Adana Adliyesi 124 personel alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilana göre, yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre Adana Adliyesine çeşitli unvanlarda 124 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adana Adliyesi 124 personel alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilana göre, yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre Adana Adliyesine çeşitli unvanlarda 124 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:52
Adana Adliyesi 124 personel alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilana göre, yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre Adana Adliyesine çeşitli unvanlarda 124 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ilanda, Türkiye genelindeki adliyelerde görevlendirilmek üzere 4 bin 424 personel alınacağı duyuruldu. Personel Genel Müdürlüğünün ilanına göre Adana Adliyesine sözleşmeli 55 zabıt katibi, 33 mübaşir, 1 aşçı alınacak. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacak. Daha sonra yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre atamalar yapılacak. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı da, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarına göre Adana'ya 35 icra katibi alacak. Adana Adliyesine yapılacak alımlar için adaylar, sadece bir unvanda olmak üzere 16 Temmuz mesai bitimine kadar Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvuru yapabilecek.

"Adliyeyi son çare değil ilk tercih düşünen adayları bekliyoruz"

Öte yandan Adana Bölge Adliye Mahkemesi ile Karaisalı, Karataş, Yumurtalık, Kozan, Ceyhan, Aladağ, Feke, Tufanbeyli adliyelerine de zabıt katibi, mübaşir, icra katibi, şoför, bilgisayar teknisyeni, makine teknisyeni, inşaat teknisyeni ve aşçı kadrolarında toplam 31 personel alımı yapılacak. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adliyenin kadrosunun yeni personellerle güçleneceğini ve hizmet kalitesinin daha da artacağını belirterek, "Adliyeyi son çare değil ilk tercih olarak düşünen memur adaylarının müracaatlarını bekliyoruz. Onların da katılımıyla güçlenecek kadromuzla adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürüteceğimize inanıyorum" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
adana adliyesi personel alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor!
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor!
3800 TL Maaşla 1099 İcra Katibi Memuru Alımı başvuruları başladı!
3800 TL Maaşla 1099 İcra Katibi Memuru Alımı başvuruları başladı!
3800 TL Maaşla Adalet Bakanlığı'na 12 Bin 713 Memur Alınacak!
3800 TL Maaşla Adalet Bakanlığı'na 12 Bin 713 Memur Alınacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim