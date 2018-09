Adalet Personelinin Sorunları Görmezden Geliniyor!..

Türk Büro-Sen başkanı Osman Eksert yazılı bir basın açıklaması yaparak adalet çalışanlarının sorunlarına değindi.

Türk Büro-Sen Başkanı Osman Eksert'in açıklamaları şöyle;

Her yıl Eylül ayının 1’inde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur Adalettir.



LİYAKAT SİSTEMİNİN BOZULMASI HUKUKSUZLUKLARIN YOLUNU AÇTI



Ülkemiz 15 Temmuz gecesi hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldı. Kamuda örgütlenen FETÖ terör örgütü yüzünden, yüzlerce şehit verdik. Kamu kurumlarında yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin kaldırılması, ülkemizi 15 Temmuz ihanet sürecine sürükledi.



ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖZARDI EDİLİYOR



Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcılar ile birlikte Adalet Hizmetinin temel taşları olan Adalet çalışanları, unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.



Mesai mefhumu gözetmeden, tozlu arşivlerde dosya yığınları arasında, düşük ücretlerle iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan Zabıt Katipleri, Mübaşirler, Yazı İşleri Müdürleri, Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanları ile diğer yardımcı hizmetler sınıfı personeli Adalet Bakanlığınca bugüne dek bir kez bile hatırlanmanın sevincini yaşayamamıştır.



Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin sorunlarını tamamıyla ele almalı, sadece Hakim-Savcı için değil tüm çalışanlar için iyileştirme ve düzenlemeler yapmalıdır. Sürekli belirli bir kesimin taleplerinin karşılanması halinde aksaklıklar giderilemez ve gittikçe büyüyen sorunlar çözümsüz kalmaya mahkum olur.



BİR PAKETTE ADALET PERSONELİ İÇİN ÇIKARILMALI



Öncelikli olarak söz verilmiş olan Mübaşirlerin GİH sınıfına geçirilmesi başta olmak üzere, adalet çalışanlarının, Görevde Yükselme, ücret adaletsizliği, sağlığı tehdit eden çalışma ortam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması gibi birçok sorunu çözüm beklemektedir. Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce adalet çalışanını üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, kendileri içinde bir Yargı Paketi çıkartılmasını beklemektedir.



Türk Büro-Sen olarak, yeni yargı yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması ve Adalet çalışanlarının sorunların çözüldüğü, çalışanların mutlu olduğu, yargı bağımsızlığının korunduğu, başarılı bir adli yıl olmasını diliyoruz.

Kaynaklar; turkburosen.org.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA