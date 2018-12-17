"Adalet Çalışanlarının Psikolojisi Bozuldu"

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Antalya Milletvekili Ferudun Bahşi Adalet Bakanlığı personellerinin sorunlarını gündeme getirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Ferudun Bahşi, hukuk ve adaletin, toplumların olmazsa olmazı olduğunu, adaletin olmadığı bir sistem içinde hukuk ve adaletten bahsedilemeyeceğini ileri sürdü.

"ADALET ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİSİ BOZULDU"



İş yükünün ağır olması sebebiyle adalet çalışanların psikolojisinin bozulduğunu belirten Bahşi, şöyle konuştu:



"Adliyelerde iş yükünü omuzlayan çalışanlar, Adalet Bakanlığınca bugüne kadar hatırlanmamıştır. Adalet hizmetleri sınıfı oluşturulmadan yapılan hizmetler geçiciliğini korumaktadır. Adalet çalışanlarının standart kimlik kartları bile bulunmamaktadır. Adliye personeli hakkında standart düzenleme yapılmadığından sürekli kurum değişikliğine gitmektedirler. Yargının ileriye dönük gelişmesi için çalışanların düzenli bir sistem içine oturtulması gerekiyor. Geciken adalet adalet değildir sloganıyla tüm adalet çalışanlarına adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.