Adalet Bakanlığı'ndan Mübaşirlere Müjde! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 4000 mübaşire Adalet Bakanlığı'ndan müjde geldi! Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan Mübaşir kadroları artık Genel İdare Hizmetler (GİH) Sınıfında yer alacak. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karar metni şöyle;

Yayımlanan kararda "06/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mübaşir kadro unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdari Hizmetleri sınıfı başlıklı (I) bendi kapsamına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza, müjdeli bir haber vermek istiyorum. Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel idare hizmetler sınıfına geçiş yaptı" dedi.

Adalet teşkilatına verilen sözü yerine getirmenin mutluluğunu da yaşadığını belirten Adalet Bakanı Gül, mesajına şöyle devam etti:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mübaşirlerimizin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçişini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden şükranlarımızı sunarız."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Ankara'da görev yapan 5 mübaşir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

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