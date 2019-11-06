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Adalet Bakanlığı yüzlerce personel alacak! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak. ÖSYM tarafından sınav gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, 700 adet icra müdür ve müdür yardımcısının açıktan ve naklen alım yöntemiyle alınacağı belirtilmiş, ilgili sınavın 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da uygulanacağı vurgulanmıştı. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. İşte Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı başvuru şartları ve detaylar

Adalet Bakanlığı yüzlerce personel alacak! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak. ÖSYM tarafından sınav gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, 700 adet icra müdür ve müdür yardımcısının açıktan ve naklen alım yöntemiyle alınacağı belirtilmiş, ilgili sınavın 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da uygulanacağı vurgulanmıştı. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. İşte Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı başvuru şartları ve detaylar

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:24
Adalet Bakanlığı yüzlerce personel alacak! İşte başvuru şartları

Adalet bakanlığı'na adalet meslek yüksek okulu, hukuk fakültesi, meslek yüksekokullarının adalet bölümü ya da adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunlarından 35 yaşını doldurmamış 700 adet icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak. İlgili sınava başvurular ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 7 Kasım'da başlayacak. Başvurular, elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İcra Müdürlüğü sınavı için başvurular 7-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2019 NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıIcra Müdür YardımcısıIcra MüdürüPersonelÖSYM
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