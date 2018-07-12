Adalet Bakanlığı ve CTE Uygulama Sınav Sonuçlarını Açıklıyor (İKM, Katip, Şoför)

Adalet Bakanlığı ile CTE 15 bine yakın kamu personeli alıyor.

Mayıs yaında yayımlanan ilana başvurular Haziran ayında tamamlanmış ve Temmuz ayı ile birlikte uygulama ve boy-kilo aşamaları yapılmaya başlanmıştı. Bazı adliyelerin alımında seçim aşamaları devam ederken bazı komisyonlar boy-kilo ile uygulama sınavlarını tamamladı ve osnuçlarını kamuoyuna açıkladı.

İnfaz Koruma Memuru, Şoför, Zabıt, Cezaevi ve İcra katibi alımları için yapılan uygulama şamalarının sona ermeye başlaması ile birlikte sonuçlar ve sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi açıklanmaya başladı. Şimdiye kadar birçok adalet komisyonu, katip ve İKM alımına ait ilk aşama sonuçlarını açıkladı ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların listesini duyurdu.

ALINACAK PERSONELLER

6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci), 4771 Zabıt katibi, 1344 icra katibi.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Uygulama sınav sonuçları ile sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi Adliyelerin resmi internet sayfasında adaylara duyrulmaya başlandı. Siz de başvuru yaptığınız adalet komisyonunun resmi internet sayfasında duyurular kısmına bakın ve sonuç bilgisine ulaşın. Henüz açıklanmayan sonuçların da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Sözlü mülakatlar 10 Eylül ve devam eden günlerde yapılacak.

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