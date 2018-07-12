Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanlığı ve CTE Uygulama Sınav Sonuçlarını Açıklıyor (İKM, Katip, Şoför)

Adalet Bakanlığı ile CTE, ilk seçim aşamasının sonuçlarını ve sözlü mülakat listelerini yayımlamaya başladı.

banner396

Adalet Bakanlığı ve CTE Uygulama Sınav Sonuçlarını Açıklıyor (İKM, Katip, Şoför)

Adalet Bakanlığı ile CTE, ilk seçim aşamasının sonuçlarını ve sözlü mülakat listelerini yayımlamaya başladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:05
Adalet Bakanlığı ve CTE Uygulama Sınav Sonuçlarını Açıklıyor (İKM, Katip, Şoför)

Adalet Bakanlığı ile CTE 15 bine yakın kamu personeli alıyor.

Mayıs yaında yayımlanan ilana başvurular Haziran ayında tamamlanmış ve Temmuz ayı ile birlikte uygulama ve boy-kilo aşamaları yapılmaya başlanmıştı. Bazı adliyelerin alımında seçim aşamaları devam ederken bazı komisyonlar boy-kilo ile uygulama sınavlarını tamamladı ve osnuçlarını kamuoyuna açıkladı. 

İnfaz Koruma Memuru, Şoför, Zabıt, Cezaevi ve İcra katibi alımları için yapılan uygulama şamalarının sona ermeye başlaması ile birlikte sonuçlar ve sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi açıklanmaya başladı. Şimdiye kadar birçok adalet komisyonu, katip ve İKM alımına ait ilk aşama sonuçlarını açıkladı ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların listesini duyurdu. 

ALINACAK PERSONELLER

6.681  infaz ve koruma memuru,  49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),  223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru),   185   teknisyen,  266  destek personeli (şoför),  42  destek personeli (aşçı),  21 destek personeli (kaloriferci), 4771 Zabıt katibi, 1344 icra katibi.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Uygulama sınav sonuçları ile sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi Adliyelerin resmi internet sayfasında adaylara duyrulmaya başlandı. Siz de başvuru yaptığınız adalet komisyonunun resmi internet sayfasında duyurular kısmına bakın ve sonuç bilgisine ulaşın. Henüz açıklanmayan sonuçların da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Sözlü mülakatlar 10 Eylül ve devam eden günlerde yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıKatip Alımı SonuçlarıZabıt KatibiIcra KatibiIkm AlımıCte Sözlü Mülakat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTE Personeli Yönetici Nakil Sonuçları Açıklandı
CTE Personeli Yönetici Nakil Sonuçları Açıklandı
KHK ile Adalet Bakanlığı ve CTE'den 1052 Kişi İhraç Edildi-İşte İsim Listesi
KHK ile Adalet Bakanlığı ve CTE'den 1052 Kişi İhraç Edildi-İşte İsim Listesi
İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da
İcra ve Zabıt Katibi Alımı On Parmak Sınavları 9 Temmuz'da

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim