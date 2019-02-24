Adalet Bakanlığı ve CTE 15 Bin Memur alımı Yapacak!

Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkifevi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 2019 yılında 15 bin memur alımı yapılacağı 2018 yılında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından duyurulmuştu. O günden beri vatandaşlar CTE personel alımı, Adalet Bakanlığı personel alımı, infaz koruma memuru alımı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hangi kadrolara alım yapılacağı, kaç personel alınacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2018 yılında yaptığı açıklamada 2019 yılı içinde 15 bin memur alımı yapacaklarını açıklamıştı.

Alım yapılacak 15 bin memurun 5 bin kişilik kısmı Ceza ve Tekvifevi Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak kalan 10 bin kişilik kısım ise Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak.

CTE bünyesine yapılacak memur alımları ile ilgili muhtemelen kadro dağılımı şöyle;

Mübaşir, İnfaz Koruma Memuru, Katip ve Hizmetli kadrolarına alımlar yapılacak.

CTE BÜNYESİNDEKİ MEMUR KADRO DAĞILIMI

Ceza ve Tevkif Evi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Şubat 2019 tarihinde mevcut kadro dağılımı paylaşıldı. Bu kadro dağılımı güncellemesi ilanın yakın zamanda geleceğini gösteriyor. Sözleşmeli personel kadrı

CTE Bünyesinde çalışan kadrolu memur sayıları ise şöyle;

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