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Adalet Bakanlığı Teknoloji Yatırımını Sürdürüyor Ama! Alımlarda Online Başvuru Hala Yok

Adalet Bakanlığı, çeşitli bilişim sistemleri geliştirmeyi ve hizmete almayı sürdürüyor. Özellikle UYAP'ın yıllardır büyük gelişim göstermesi vatandaşların işlerini kolaylaştırırken, hala personel alımlarında başvuruların internet ortamından kabul edilememesi adayların tepkilerine neden oluyor.

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Adalet Bakanlığı Teknoloji Yatırımını Sürdürüyor Ama! Alımlarda Online Başvuru Hala Yok

Adalet Bakanlığı, çeşitli bilişim sistemleri geliştirmeyi ve hizmete almayı sürdürüyor. Özellikle UYAP'ın yıllardır büyük gelişim göstermesi vatandaşların işlerini kolaylaştırırken, hala personel alımlarında başvuruların internet ortamından kabul edilememesi adayların tepkilerine neden oluyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 23:29
Adalet Bakanlığı Teknoloji Yatırımını Sürdürüyor Ama! Alımlarda Online Başvuru Hala Yok

Adalet Bakanlığı Teknoloji Yatırımını Sürdürüyor Ama! Alımlarda Online Başvuru Hala Yok

Adalet Bakanlığı, çeşitli bilişim sistemleri geliştirmeyi ve hizmete almayı sürdürüyor. Özellikle UYAP'ın yıllardır büyük gelişim göstermesi vatandaşların işlerini kolaylaştırırken, hala personel alımlarında başvuruların internet ortamından kabul edilememesi adayların tepkilerine neden oluyor.

Umarız bakanlığın gelecek personel alımlarında hem süreci hızlandırmak, hem de personel üzerindeki iş yükünü azaltmak maksadıyla online başvuru sitemine geçmesi mümkün olur.  Bunları bir yana bırakırsak, Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda ortaya koyduğu Adli Veri Bankası projesi 'Adaletin Google'ı olarak adlandırılıyor.

Türkiye'nin suç haritasının çıkarılmasında Adli Veri Bankasındaki istatistikler kullanıldı ve bununla birlikte ilgili bölgelerde suçun önlenmesi için çeşitli projeler hayata geçirildi. Bakanlığın UYAP, Adli Veri Bankası ve HÜNSİS projeleri Antalya'da düzenlenen İDC Kamu Teknoloji Ödülleri 2017'de dikkatleri üzerine çekerken, HÜNSİS en iyi iş etkinleştirme projesinde birincilik ödülüne layık görüldü.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.12.2017 23:32
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Adalet BakanlığıAdalet Bakanlığı Personel AlımAdalet Bakanlığı Teknoloji Yatırımları
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