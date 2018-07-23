Adalet Bakanlığı Taşra Personeli 2018 Nakil Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada taşra teşkilatı tayin duyurusuna yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemine ilişkin başvurular 23/07/2018 Pazartesi günü başlayıp 30/07/2018 Pazartesi günü sona erecektir.



Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.



İsteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.