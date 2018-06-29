Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katibi Alıyor (Sınav Metinleri Yayımlandı)

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli icra katibi alımı için gerçekleştireceği uygulama sınavında kullanılacak metinler yayımlandı. Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından bugün yapılan duyuruda Sınavların 9 Temmuz ve devam eden günlerde gerçekleştirileceğine dikakt çekildi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) tarafından yayımlanan resmi duyuru ve sınav metinleri aşağıdaki gibidir :

SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 tarihinden itibaren yapılacak olan sözleşmeli icra kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “İcra kâtipliğine atama şartları” başlıklı 3/A maddesinin (i) bendi, “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,” hükmünü amirdir.

Bu itibarla;

1- Adayların, uygulama sınavında yazacakları metinleri sınav komisyonu tarafından kura ile tespit edilerek kendilerine verilen metne sadık kalacak şekilde yazmaları gerekmektedir.

2- Verilen metinler, adaylara kolaylık sağlaması için sadeleştirilmiştir. Bu itibarla uygulama sınavı sırasında adaylar tarafından metin dışı kelime ilavesi yapılmamalıdır.

3- Metin içindeki (ile, ve, de, da gibi) bağlaçlar da bir kelime olarak kabul edilecektir.

4- Adayların metinlerde yer alan imla kurallarına (Büyük küçük harf, paragraf başı, nokta gibi) riayet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- Her hâlükârda, adayların yazmış olduğu metinlerdeki yanlış yazılan kelime sayısının aynı metinde yer alan toplam kelime sayısının yüzde kırkından fazla olması halinde, aday başarısız sayılacaktır.

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