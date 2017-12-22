Adalet Bakanlığı Sınavları için Heyecan Dorukta! ÖSYM'den Uyarı Geldi

Adalet Bakanlığı'nın 1500 personel alımı için gerçekleştireceği sınava günler kala ÖSYM'den önemli bir bilgilendirme geldi. ÖSYM, bu hafta sonu yapılacak iki sınava girecek adayları uyardı.

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavında 10.00'dan sonra adayların binaya girişine izin verilmeyecek. 23 Aralık'ta gerçekleşecek e-YDS sınavındaysa adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına giremeyecekler. Adayların söz konusu duyuruyu dikkate alarak sınav günü ve saati konusunda her türlü olasılığı değerlendirerek hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. 1

500 Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı için başvurular 1 ile 8 Kasım 2017 tarihleri arasında ÖSYM resmi sitesinden alınmış, sınav geç başvuruları da 20 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşmişti. 1500 Adli Yargı ve Hakim için gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı oladan adaylar mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara atanabilecekler. Sınavda genel başarı puanı dikkate alınacak ve 4500 kişi sözlü sınava katılacak. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM resmi sitesinden duyurulacak.

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