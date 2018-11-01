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Adalet Bakanlığı Sınavları İçin Başvurular Başladı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat)

2018-Adalet Bakanlığı Sınavları(Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuruları Alınacak.

Adalet Bakanlığı Sınavları İçin Başvurular Başladı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat)

2018-Adalet Bakanlığı Sınavları(Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuruları Alınacak.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:23
Adalet Bakanlığı Sınavları İçin Başvurular Başladı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat)

2018-Adalet Bakanlığı Sınavları(Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuruları Alınacak.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şöyle;

2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda yapılacaktır. Sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacaktır.

Sınava başvuru yapacak adayların Ek’te yer alan ‘Adalet Bakanlığı Sınavları Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.11.2018 17:34
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