Adalet Bakanlığı PGM'den Hakim-Savcı Terfi ile İcra Müdür-Müdür Yardımcısı Yaz Kararnamesi Duyuruları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Hakim ve Savcıların terfileri ile İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları yaz kararnamesi yayımlandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İcra müdür ve icra müdür yardımcılarına ait 2018 yılı yaz kararnamesi aşağıdaki linkte yayımlanmıştır.

Kararnamenin hayırlı olmasını temenni eder, ataması yapılan icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2018 Yılı Yaz Kararnamesi için Tıklayın

HAKİM VE SAVCI TERFİLERİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlandığını duyurdu.

Mehmet Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir.

Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Terfiler hakkında detaylı bilgi için: pgm.adalet.gov.tr adresini ziyaret edin.

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