Adalet Bakanlığı Noter Alımı Yapacak!

21 Kasım 2018 Tarihli ve 30602 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilan ile Adalet Bakanlığı tarafından yüksek maaşla noter alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Adana Onbeşinci Noterliği 12.01.2019, Ankara Elliyedinci Noterliği ve Hatay Üçüncü Noterliği 15.01.2019, Kadıköy Sekizinci Noterliği ve Büyükçekmece Altıncı Noterliği 20.01.2019 ve Alanya Dördüncü Noterliği 21.01.2019 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur" ifadelerine yer verildi.

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