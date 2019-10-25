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Adalet Bakanlığı'nda 11 atama

Adalet Bakanlığına Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı getirildi. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir atandı.

Adalet Bakanlığı'nda 11 atama

Adalet Bakanlığına Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı getirildi. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir atandı.

25 Ekim 2019 Cuma 07:30
Adalet Bakanlığı'nda 11 atama

 Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Resmi  Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne  Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel  Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım  Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali  Erdem, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız getirilirken, Strateji  Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim  Polat'ın ataması yapıldı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in  atanmasına karar verildi.

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