Adalet Bakanlığı'na 15 Bin Kişi Alınacak! (Zabıt Katibi, İKM, Hakim Savcı, Mübaşir, Şoför)

Adalet Bakanlığı'nın 2018 yılı içerisinde adliyeler ve cezaevlerine 15 bin yeni personel alımı yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde 2018 kamu personeli alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanlığı'nın personel alımlarını takip eden adayların yüzünü güldüren müjdeli haberi vermişti.

Bakanlıklara yapılacak personel alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın 9 bin 500 kişilik ilan müjdesi kısa süre sonra hayata geçmiş Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 kişilik alım için ilana çıkmıştı. Adaylar Adalet Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlenmiş durumdalar. Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personelin tamamını zabıt katibi ve ikm'ye değil, hakim ve savcılar, mübaşir, şoför, hizmetli gibi kadrolara da dağıtması bekleniyor. Personel alımına ilişkin hükümetten yeni açıklamalar geldikçe siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Başbakan Binali Yıldırım Ne Demişti ?

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım , personel alımıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak." demişti.

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