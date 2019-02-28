Adalet Bakanlığı İlanı Bekleyenleri Sevindiren Haber!

Adalet Bakanlığı tarafından alınacak personeller için alım ilanını ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül personel alım ilanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Adalet Bakanlığı personel alım ilanı bekleyenleri sevindiren bir haber geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Best FM isimli radyoda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, FETÖ ile mücadelede sosyal medya veya farklı mecralarda masum kişileri lekelemeye yönelik art niyetli davranışların olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi:

"Gerçek olan hukuk ve adalettir. Biz, bunu sağlıyoruz. FETÖ'cüler hukuk veya yasa dinlemezlerdi. Şu veya bu sebeple birilerine iftira atılıyordu. İftira olunca ne oluyordu? Örneğin bir vatandaşın evine polis geliyordu. Sosyal çevresinde artık etiketlenmiş oluyordu. Sonra mahkeme takipsizlik kararı veriyor.

Ancak verse de bunun dedikodusu devam ediyor. Yeri geliyor kira alacağını alamayan iftira atıyor. Bu durumlarda savcı, hiç şüpheli sıfatı vermeden, kapısına polis göndermeden hakkında soruşturma yapmamak üzere bir ihbar kararı veriyor. Kişinin eşinin, çocuğu veya komşusunun haberi olmadan bu iş araştırılarak, çözülüyor. Devlet bu adamı koruyor. Bir yılı aşkındır bunu uyguluyoruz. Şu ana kadar 55 bin kişi böylelikle savcının, emniyetin önüne çıkmadan, kimsenin haberi olmadan aklandı. Masum vatandaşın lekelenmesine izin vermiyoruz."

YAKIN ZAMANDA PERSONEL ALINACAK

Yakın bir zaman içerisinde yeni personel alımı gerçekleşeceğini belirten Bakan Gül, hem adliyeler hem de ceza infaz kurumlarında personele ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

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