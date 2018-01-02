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Adalet Bakanlığı İcra Katipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı'nın İcra Katipleri arasından İcra Müdür Yardımcılığına geçiş sınavı nihai başarı sonuçları açıklandı.

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Adalet Bakanlığı İcra Katipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı'nın İcra Katipleri arasından İcra Müdür Yardımcılığına geçiş sınavı nihai başarı sonuçları açıklandı.

02 Ocak 2018 Salı 20:22
Adalet Bakanlığı İcra Katipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı İcra Katipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı'nın İcra Katipleri arasından İcra Müdür Yardımcılığına geçiş sınavı nihai başarı sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesinden söz konusu sınav sonuçlarının sorgulanabileceği link paylaşılırken, başarılı olan personelin görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek kur'a töreni tarihi ve yerinin daha sonra ilan edileceği belirtildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi :

İcra Kâtipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Nihai Başarı Sonucunu öğrenmek için TIKLAYINIZ. Başarılı olanların görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan kur’a töreninin tarihi ve yeri ayrıca ilan edilecektir. İlgililere önemle duyurulur.

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