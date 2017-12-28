Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alım İlanı Her An Yayımlanabilir! (Başvuru Şartları Nasıldı?)

Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alım İlanı Her An Yayımlanabilir!

Adalet Bakanlığı'nın neredeyse her sene aynı dönemlere yayımladığı İcra Katibi Alımı ilanlarının bu sene de aynı dönemde yayımlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sayfasından 810 İcra Katibi alım ilanı yayımlanmıştı. 2015 Yılında da aynı dönem 150 Kadrolu icra katibi alım ilanı yayımlanmıştı.

BU YIL BİTMEDEN, YA DA OCAK AYININ İLK HAFTASINDA İLAN GELEBİLİR

Bu yılda icra katibi alım ilanının 2017 sona ermeden ya da 2017'nin ilk haftasında gelmesini bekliyoruz. İcra Katibi alımlarında adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması , KPSS'den en az 70 puan almış olması, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olması gibi şartlar bulunuyor.

SON İLANDA YER ALAN BAŞVURU ŞARTLARINA GÖZ ATMAK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN

Geçtiğimiz yıl sonunda yayımlanan ilana başvurular bu yıl 2 ile 16 Ocak tarihlerinde alınmıştı. Uygulama sınavı 4 Şubat'ta gerçekleşmiş, sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi şubat ayı sonunda açıklanmıştı. Yeni İcra Katibi alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak istiyorsanız Türkiye'nin en büyük kamu personeli adayı yardımlaşma grubuna katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN. Memur alım ilanları cep telefonuma gelsin diyorsanız TIKLAYIN.

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