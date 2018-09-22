Adalet Bakanlığı En Az İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Adalet Bakanlığı stanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan görevlendirilmek üzere tercüman pozisyonunu için personel alım ilanı yayınladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3.En az ilkokul mezunu olmak,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, (31/10/2000 tarihi ve öncesi doğumlular)

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 01 Ekim– 31 Ekim 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :

Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence,Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça,Fince,Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,Kanada Dili,Karadağca, Kazakça, Kırgızca,Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca,Moldovca, Nijerya Dili,Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),Urduca, Uygurca, Yunancave diğer tüm diller.

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.12.2018 14:30

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