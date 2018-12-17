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Adalet Bakanlığı En Az 2 Bin Euro Maaşla Personel Alımı Yapıyor!

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) tarafından yayımlanan bir ilan ile yurtdışında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı tarafından alınacak personellerin en az 2 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı En Az 2 Bin Euro Maaşla Personel Alımı Yapıyor!

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) tarafından yayımlanan bir ilan ile yurtdışında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı tarafından alınacak personellerin en az 2 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:48
Adalet Bakanlığı En Az 2 Bin Euro Maaşla Personel Alımı Yapıyor!

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) tarafından yayımlanan bir ilan ile yurtdışında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı tarafından alınacak personellerin en az 2 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı Adli Yardımın Güçlendirilmesi Projesi Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (RTA) Asistanı İş İlanı detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) tarafından yayımlanan ilanlarla beraber yurtdışı yerleşkelerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı.

İlana başvuru yapıpı, başvuruları olumlu sonuçlanarak görev başlayacak olan personellere en az 2  bin euro maaş ödemesi yapılacağı duyuruldu. Maaşların aylık olarak ödeneceği bildirildi ve başvuruların 26 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.

ADALET BAKANLIĞI YURTDIŞINA ALIM YAPILACAK KADROLAR

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) tarafndan yayımlanan ilanlarda ise;

Yerleşik eşleştirme danışmanı ve İspanya yerleşkesine dil yardımcısı asistanı alımı yapılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) Şartları neler?

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri (CTE) tarafından yayımlanan ilanda ise şartlara yer verilmedi. Sadece alt kısımda bulunan bilgiler paylaşıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
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