Adalet Bakanlığı Duyurdu! İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı!

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 400 icra müdür yardımcısı alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı’nca yayınlanan duyuru şu şekilde:

"Bakanlığımızca, icra kâtipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra müdür yardımcısı naklen alınacak olup, yazılı sınava başvurusu kabul edilen adayların, 225.00.-TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) sınav ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 01-12 Nisan 2019 tarihleri arasında yatırmaları ve www.meb.gov.tr internet adresinden e-başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Duyurulur."