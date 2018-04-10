Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) GY ve Unvan Değişikliği Sonuçları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sınavda başarılı olan adayların Bakanlık Olur'unu aldığı işlemlerinin tamamlandığı sonuçlara http://www.cte.adalet.gov.tr/duyurular/2018/04-2/sonuclar.asp adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı :

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olan personelin tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri 09.04.2018 tarihli Bakanlık Olur'u ile tamamlanmış olup ilgililer yerleştirme sonuçlarına T.C Kimlik numarası ile ulaşabileceklerdir.

Söz konusu sınav sonucuna göre ataması yapılan personel için tebligatlar ayrıca görev yaptıkları kurumlarına gönderilecektir.

DUYURULUR

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