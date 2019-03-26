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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Görevde Yükselme Sınav Soru ve Cevapları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı sınav ekranı üzerinden yayımlanan duyuru ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının soru ve cevapları sınava girenlerin bilgisine sunuldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Görevde Yükselme Sınav Soru ve Cevapları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı sınav ekranı üzerinden yayımlanan duyuru ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının soru ve cevapları sınava girenlerin bilgisine sunuldu.

26 Mart 2019 Salı 23:01
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Görevde Yükselme Sınav Soru ve Cevapları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı sınav ekranı üzerinden yayımlanan duyuru ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının soru ve cevapları sınava girenlerin bilgisine sunuldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan duyuruda ise;

1. GRUP İKİNCİ MÜDÜR A

1. GRUP İKİNCİ MÜDÜR B

2. GRUP DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI A

2. GRUP DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI B

3. GRUP İDARE MEMUR A

3. GRUP İDARE MEMUR B

4. GRUP ŞEF A

4. GRUP ŞEF B

5. GRUP SAYMAN A

5. GRUP SAYMAN B

6. GRUP İNFAZ KORUMA  BAŞMEMURLUĞU A

6. GRUP İNFAZ KORUMA  BAŞMEMURLUĞU B

7. GRUP MEMUR A

7. GRUP MEMUR B

8. GRUP ÖĞRETMEN A

8. GRUP ÖĞRETMEN B soru ve cevaplarına yer verildi.

SORU VE CEVAPLARA ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN: "http://www.meb.gov.tr" WEB ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

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