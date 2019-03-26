Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Görevde Yükselme Sınav Soru ve Cevapları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı sınav ekranı üzerinden yayımlanan duyuru ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının soru ve cevapları sınava girenlerin bilgisine sunuldu.