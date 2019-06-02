Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLIN
7.4153
EURO
6.5125

Adalet Bakanlığı Boş Kadro Listesini Açıkladı!

Adalet Bakanlığı tarafından, açık kadrosu bulunan noterliklerin listesi yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Boş Kadro Listesini Açıkladı!

Adalet Bakanlığı tarafından, açık kadrosu bulunan noterliklerin listesi yayımlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 00:24
Adalet Bakanlığı Boş Kadro Listesini Açıkladı!

Ülke genelinde açıkta bulunan 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde Bakanlığa "vatandas.uyap.gov.tr" adresinden başvurmaları gerekiyor.  

Adalet Bakanlığınca, boşta olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin listesi açıklandı.

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan listeye göre, ülke genelinde 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterlik açıkta bulunuyor. Bu noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde "vatandas.uyap.gov.tr" adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu, elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru kılavuzlarına, "www.higm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.

Söz konusu listede noterliklerin 2018 yılı gayrisafi gelirlerine de yer verildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
adalet bakanlığı boş kadro listesini açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 CTE Atama Sonuçları Açıklandı!
2019 CTE Atama Sonuçları Açıklandı!
Adalet Bakanlığı 2019 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Duyurusu Yayımlandı!
Adalet Bakanlığı 2019 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Duyurusu Yayımlandı!
İş Arayanlara Müjde: Adalet Bakanlığı 11 Bin Memur Alacak!
İş Arayanlara Müjde: Adalet Bakanlığı 11 Bin Memur Alacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim